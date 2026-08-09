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സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നന്ദി, മന്ത്രിമാരെ ആരെയും കണ്ടില്ല; കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനും പൊലീസിനും കടുത്ത വിമർശനവുമായി രേഷ്‌മ

ലഭ്യമായ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നും, നേവി ഷിപ്പ് എത്തിയതുപോലും കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് അറിഞ്ഞില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു

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രേഷ്‌മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 2:51 PM IST

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കൊല്ലം: കടലിൽ കാണാതായ മകനായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ ഏകോപനമില്ലായ്‌മ ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണവുമായി ഗൗതം കൃഷ്‌ണൻ്റെ അമ്മ രേഷ്‌മ. ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രതികരണത്തിലാണ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രേഷ്‌മ രംഗത്തെത്തിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും തീരദേശ പൊലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് അവര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ലഭ്യമായ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നും, നേവി ഷിപ്പ് എത്തിയതുപോലും കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് അറിഞ്ഞില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് നേവിയെ എത്തിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ രേഷ്‌മ, ഫിഷറീസ് മന്ത്രി പിന്നീട് വിളിച്ചില്ലെന്നും ദുരന്തമുഖത്ത് ഷിബു ബേബി ജോൺ മാത്രമാണ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.

രേഷ്‌മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കടലിലെ തെരച്ചിലിൽ ഗുരുതര വീഴ്‌ച

തുടക്കത്തിൽ മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഒരുമിച്ച് തെരച്ചിൽ നടത്താതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് രേഷ്‌മ ചോദിക്കുന്നു. ലഭ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതിൽ അത്ഭുതമുണ്ട്. തെരച്ചിലിന് നേവി ഷിപ്പ് എത്തിയ വിവരം പോലും തീരദേശ പൊലീസ് അറിഞ്ഞത് വൈകിയാണ്. എത്രയൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായാലും "എത്ര തല്ലിയാലും നന്നാകില്ല" എന്ന സമീപനമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

"കൂടെ നിന്നത് സുരേഷ് ഗോപി മാത്രം"

തെരച്ചിലിനായി നേവിയുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കിയത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്ന് രേഷ്മ പറഞ്ഞു. വാക്കുകളിലല്ല, പ്രവർത്തിയിലാണ് തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി തെളിയിച്ചു. നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം

സംഭവത്തിന് ശേഷം ഫിഷറീസ് മന്ത്രി തന്നെ പിന്നീട് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രേഷ്മ വെളിപ്പെടുത്തി. കൊല്ലത്ത് മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ തനിക്ക് അറിയാവുന്നത് മുൻ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണിനെ മാത്രമാണെന്നും നിലവിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രേഷ്മ പറഞ്ഞു..

തങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയെയും തങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും മകനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ വിധി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വള്ളം ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ജനുവരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയും ആർ.സി ബുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതും പുറംലോകം അറിയണമെന്നും രേഷ്‌മ പറഞ്ഞു.

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടൽ; അമൃതപുരിയിൽ ഹെലിപാഡ്

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് കാണിച്ച് ഗൗതത്തിൻ്റെ അമ്മ രേഷ്മ തീരദേശ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേവിയുടെ സേവനവും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്ധന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുകയുമായിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ കൊല്ലം വള്ളിക്കാവ് അമൃതപുരി ക്യാമ്പസ് അധികൃതരുടെ സഹകരണത്തോടെ അടിയന്തരമായി ഒരു താത്കാലിക ഹെലിപാഡും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനയുടെ കപ്പലിന് പുറമെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഡോർണിയർ വിമാനങ്ങളും ആകാശമാർഗം തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ജനരോഷത്തിനും കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് കടലിലെ പരിശോധന പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

നാവികസേനയുടെ 'ഐ.എൻ.എസ് കൽപേനി' എത്തി

കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ പുറപ്പെട്ട നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലായ 'ഐ.എൻ.എസ് കൽപേനി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നീണ്ടകര തീരത്ത് നിന്നും ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ എത്തി നങ്കൂരമിട്ടു. കടലിനടിയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച നാവികസേനയുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡൈവിങ് ടീം കപ്പലിലുണ്ട്. വെള്ളത്തിനടിയിലെ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി നാവികസേനയുടെ ഡൈവർമാർ അത്യാധുനിക പോർട്ടബിൾ സോനാർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലവിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. കൃത്യമായി ഡൈവിങ് നടത്തേണ്ട പോയിൻ്റുകൾ നിർണയിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്‌മെൻ്റ്‌ ബോട്ട് നാവികസേനാ കപ്പലിന് സമീപം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

കാണാതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്‍

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31-നാണ് 14 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ബോട്ട് ശക്തമായ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞത്. വൻ ദുരന്തമായി മാറിയ ഈ അപകടത്തിൽ ഗൗതത്തിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ രാജീവനും (74) പിതാവ് രാധാകൃഷ്ണനും (46) നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷയായ മകനെ കണ്ടെത്താൻ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും നാവികസേന തെരച്ചിൽ നിർണായകമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്.

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TAGGED:

GOUTHAM KRISHNA MISSING
FISHERMAN SEARCHING OPERATION
SURESH GOPI
RESHMA RESPONSE
KOLLAM BOAT MISHAP

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