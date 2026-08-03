ETV Bharat / state

കൊല്ലം ബീച്ചിൽ അതിരൂക്ഷ കടലാക്രമണം: തീരത്തെ കടകള്‍ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം

തങ്കശ്ശേരി, കൊല്ലം ബീച്ച്, മുണ്ടക്കൽ, ഇരവിപുരം തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ വിവിധ തീരദേശ മേഖലകളിലാണ് കടലാക്രമണം രൂക്ഷം.

AK Hafeez Mayor Kollam Beach sea erosion kollam beach coastal sea attack
മേയർ എ.കെ. ഹഫീസ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊല്ലം: തങ്കശ്ശേരി, കൊല്ലം ബീച്ച്, മുണ്ടക്കൽ, ഇരവിപുരം തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ വിവിധ തീരദേശ മേഖലകളിൽ കടലാക്രമണം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ശക്തമായ തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുന്നതോടെ തീരദേശത്തെ നിരവധി വീടുകളാണ് കടലാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണകേന്ദ്രമായ കൊല്ലം ബീച്ചിൻ്റെ 50 മീറ്ററോളം ഭാഗം ഇതിനോടകം കടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സന്ദർശകർക്കായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കൂറ്റൻ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ശക്തമായ തിരമാലകളിൽ തകർന്നു വീണു. മുണ്ടയ്ക്കൽ പാപനാശം മുതൽ വെടിക്കുന്ന് വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കടൽ കവർന്നു. കടലാക്രമണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് മേയർ എ കെ. ഹഫീസും കൗൺസിലർമാരും ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.

"വളരെ ആകസ്‌മികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. കടൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേരിൽ കാണാമെന്ന് കരുതി വന്നത്. ഇത്രയും ഭയാനകമാണ് അവസ്ഥ എന്ന് നേരിൽ കണ്ടശേഷമാണ് മനസ്സിലായത്. ഈ അവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശംഖുമുഖം ബീച്ചിന് സംഭവിച്ച ദുരവസ്ഥ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകും." മേയർ എകെ ഹഫീസ് പറഞ്ഞു.

ബീച്ചിലേക്ക് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് നിരോധനം

കൊല്ലം മേയർ എ.കെ. ഹഫീസ് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കടൽ പ്രക്ഷുബ്‌ധമായ സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ചാരികൾ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് തടയാൻ അധികൃതർ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി കയർ കെട്ടി സുരക്ഷ വേലി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ബീച്ചിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ലൈഫ് ഗാർഡുകളെ വിന്യസിച്ചു. ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമാണ് തിരമാലകളുടെ ആഘാതം കൂട്ടിയത്. സാഹചര്യം മോശമായതിനാൽ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ കടലിൽ പോകുന്നതിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മണൽപ്പരപ്പിലെ അനധികൃത കച്ചവടങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കും

ബീച്ചിലെ മണൽപ്പരപ്പിൽ തട്ടുകടക്കാർ വ്യാപകമായി കയ്യേറ്റം നടത്തിയത് കാരണം ഇവിടെയെത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഒരാളുടെ പേരിൽ അനുമതി വാങ്ങി മറ്റ് പലരെയും വച്ച് സ്പോൺസർഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ തീരുമാനം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ തട്ടുകച്ചവടക്കാരുടെ പേരിൽ വലിയ കയ്യേറ്റമാണ് നടക്കുന്നത്. സ്പോൺസർഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ ആളുകൾ തന്നെ പലരെയും ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഓണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ മണൽപ്പരപ്പിലുള്ള ആളുകൾ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകണം എന്ന തീരുമാനം കോർപ്പറേഷൻ എടുക്കും. ഇതിനായി മാധ്യമങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ വേണം. ഇത്തരം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല എതിർപ്പുകളും നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്," മേയർ വ്യക്തമാക്കി

രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ പിന്തുണ; ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരത്തിന് നടപടി

തീരപ്രദേശം സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കൗൺസിൽ ഐക്യകണ്‌ഠേന ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് മേയർ വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ശേഷിക്കുന്ന തീരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്‌തപ്പോൾ എല്ലാവരും കോർപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനൊപ്പമാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അവശേഷിക്കുന്ന തീരപ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മന്ത്രിമാരുമായും എം എൽ എമാരുമായും ചർച്ച നടത്തും. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കും" എന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി

Also Read: വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേനയെത്തി മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ് മോഷണം; 15 പവൻ കവർന്നു

TAGGED:

AK HAFEEZ MAYOR
KOLLAM BEACH SEA EROSION
KOLLAM BEACH
COASTAL SEA ATTACK
SEA ENCROACHMENT KOLLAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.