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ഔദ്യോഗിക വാഹനം നൽകിയില്ല, സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പ്രതിഷേധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്

ഔദ്യോഗിക വാഹനം വിട്ടുനൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചത് കൊല്ലം ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജി. നോക്കി എഡ്വേർഡ്.

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ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജി. നോക്കി എഡ്വേർഡ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 6:47 PM IST

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കൊല്ലം: ഔദ്യോഗിക വാഹനം വിട്ടുനൽകാത്ത പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വേറിട്ട രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജി. നോക്കി എഡ്വേർഡ്. അന്താരാഷ്ട്ര ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊല്ലത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആദിച്ചനല്ലൂരിൽ നിന്ന് പരിപാടി നടന്ന സ്ഥലം വരെ ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററോളം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി എത്തിയത്. പരിപാടിക്ക് ശേഷം തിരികെ പോയതും സൈക്കിളിൽ തന്നെയാണ്.

​വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ, കൊല്ലം മേയർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത അഞ്ഞൂറിലധികം തൊഴിലാളികൾ അണിനിരന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രധാന അതിഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്. എന്നാൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ വാഹനം കൊണ്ടുപോകുന്നത് സെക്രട്ടറി വിലക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Kollam Adichanallur Panchayat President's separate protest with a bicycle ride
ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഫ്ലോസി ലാസ് കാബിൻ (ETV Bharat)

ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഫ്ലോസി ലാസിന് എതിരെയാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് പഞ്ചായത്തിൽ തുടങ്ങിയ ടാർ മിക്‌സിങ് യൂണിറ്റിനെതിരെ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിലുള്ള വിരോധമാണ് സെക്രട്ടറിയെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്നും ഇതാണ് പ്രസിഡൻ്റിന് വാഹനം നൽകാതിരിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും പഞ്ചായത്തംഗങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു.

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മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ വിളിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് നോക്കി പറഞ്ഞു. 'പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവരുതെന്ന് സെക്രട്ടറി ഡ്രൈവറോട് കർശനമായി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ സംഭവം ഏകദേശം എട്ട് ദിവസം മുന്നേ സംഭവിച്ചിരുന്നു.

സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പ്രതിഷേധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് (ETV Bharat)

ലോക രക്തദാന ദിനത്തിന് മാതൃകാപരമായി രക്തം ദാനം ചെയ്‌ത ശേഷം മൈക്കിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവറെ സെക്രട്ടറി തുടരെ തുടരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഡ്രൈവറോട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് കർശനമായി നിർദേശിച്ചു' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അദ്ദേഹത്തോട് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമില്ലെന്നും ടാർ മിക്‌സിങ് യൂണിറ്റ് കാരണം ഏകദേശം ഇരുപതോളം വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്‌മിറ്റാവേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട മെമ്പർമാരും പാർട്ടി ഭേദമന്യേ ടാർ മിക്‌സിങ് യൂണിറ്റ് നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തിര കമ്മിറ്റി കൂടി ഈ ടാർ മിക്‌സിങ് യൂണിറ്റ് നിർത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം സെക്രട്ടറി സ്റ്റോക്ക് മെമ്മോ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സെക്രട്ടറിക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വനിതാ മെമ്പർമാരെ സെക്രട്ടറി മോശമായി പരമാർശിച്ചുവെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ രേഖാമൂലം നാലോളം പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നോക്കി പറഞ്ഞു.

​സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ നിഷേധാത്മക നിലപാടിലും മോശം പെരുമാറ്റത്തിലും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറിയുടെ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപും മെമ്പർമാർ പ്രസിഡൻ്റിന് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പറയുന്നത്. സംഭവം അറിഞ്ഞതോടെ അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തിയ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ, സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റിന് ഉറപ്പുനൽകിയെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

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