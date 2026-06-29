ആൺകോയ്മ തകർത്ത് പെൺചുവടുകൾ; മാപ്പിള കോൽക്കളിയിൽ വിസ്മയമായി കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടമ്മമാർ
കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് വനിതകളുടെ കോൽക്കളി അരങ്ങേറ്റം ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയത്.
Published : June 29, 2026 at 4:06 PM IST
കോഴിക്കോട്: ചുവടുറപ്പിച്ചും മറഞ്ഞടി മിനുക്കളിയും മുന്നോട്ട് ഒഴിക്കലും ചെറിയ കൂട്ടുകോലും ഒഴിച്ചിൽ പൂട്ടുമെല്ലാം താളത്തിൽ ചവിട്ടിക്കയറിയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ആനക്കുളം സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. സാധാരണയായി പുരുഷന്മാർ മാത്രം കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന മാപ്പിള കോൽക്കളി രംഗത്ത്, പ്രായത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം വനിതകൾ.
മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സു മുതൽ അറുപത്തിനാല് വയസ്സു വരെയുള്ള 27 വീട്ടമ്മമാരും വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് തങ്ങളുടെ അസാധ്യ മെയ്വഴക്കത്തിലൂടെ കോൽക്കളി പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കവർന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ മാപ്പിള കോൽക്കളി സംഘമാണ് ഇവിടെ ചിലമ്പണിഞ്ഞത്.
കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന വജ്ര ജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ വേദി ഒരുങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആനക്കുളം സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിശീലനം. പ്രശസ്ത കോൽക്കളി പരിശീലകരായ യാസിർ കുരിക്കൾ, കോയ കാപ്പാട് എന്നിവരുടെ ശിഷ്യനും കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി ഈ രംഗത്ത് സജീവവുമായ ഒളവണ്ണ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ജനീഷ് ഗുരുക്കളാണ് ഇവരെ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് അരങ്ങേറ്റത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കിയത്.
ആയോധന ചടുലതയും കഠിനമായ ശാരീരിക അധ്വാനവും വേണ്ട കോൽക്കളിയിൽ പ്രായമായ സ്ത്രീകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്ന് ജനീഷ് ഗുരുക്കൾ പറയുന്നു. ഓർമ്മക്കുറവ്, പ്രായത്തിന്റെതായ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കൈകാലുകളുടെ വേദന, ശ്വാസംമുട്ടൽ എന്നിവയെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ അലട്ടിയിരുന്നു. അടവും തടവും ഒഴിയലും മാറലുമൊക്കെ ഇവരെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതം നൽകിയ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇവർ മെയ്വഴക്കം നേടിയെടുത്തു. പരിശീലനത്തിനിടയിൽ പലർക്കും കോലുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിയേൽക്കുകയും കാലിന് പരിക്കേൽക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് സംഘാംഗമായ ഷമീന ഓർക്കുന്നു.
പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന സംശയത്തിൽ നിന്നുമാണ് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ തങ്ങൾ ഈ വിജയത്തിലെത്തിയതെന്നും അരങ്ങേറ്റം ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വന്ദനക്കളി, വട്ടക്കോൽ, തെറ്റിക്കോൽ, ഇരുന്നുകളി തുടങ്ങി വിവിധ ചുവടുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട പ്രകടനമാണ് ഇവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന വൻ ജനക്കൂട്ടം കൈയടിച്ചും ആർത്തുവിളിച്ചും വനിതാ സംഘത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ആൺകോയ്മ നിലനിന്നിരുന്ന മാപ്പിള കോൽക്കളിയിലെ പെൺപെരുമ ഇനി കോഴിക്കോട്ടെ ഈ വനിതകളിലൂടെ ലോകമറിയും.
34 വർഷത്തെ അധ്യാപന സേവനത്തിന് ശേഷം റിട്ടയർമെൻ്റ് ജീവിതതിലാണ് ഞാൻ കോൽക്കളി രംഗത്തേക്ക് വന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും അഭ്യസിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി ചേർന്നത്. ജനീഷ് മാഷിൻ്റെ അത്മാർത്ഥമായ ശിക്ഷണത്തിലും മാഷ് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന രീതിയിലും എനിക്ക് സന്തോഷവും ആത്മാനുഭൂതിയും തോന്നി. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവണം എന്ന ആഗ്രഹവും തനിക്കുണ്ടെന്ന് സംഘത്തിലെ ഇന്ദിര ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിന്റെ ആയോധനകലയായ കളരിപ്പയറ്റിലെ കോൽത്താരി എന്ന വിഭാഗവുമായി മാപ്പിള കോൽക്കളിക്ക് ആഴത്തിലുള്ള സാമ്യമുണ്ട്. കളരിയിലെ ചുവടുകളും വടിവുകളുമാണ് കോൽക്കളിയിലെ ശരീര ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. 1850-കളിൽ കണ്ണൂർ അറക്കൽ അലി രാജാവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിനായി ഹൈന്ദവ മുക്കുവ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട പൈതൽ മരക്കാൻ എന്ന കളരി അഭ്യാസിയാണ് ഇന്നത്തെ മാപ്പിള കോൽക്കളി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്.
അല്ലാഹു, പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി, സൂഫിവര്യന്മാർ എന്നിവരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് കളി ആരംഭിക്കുന്നത്. പശ്ചാത്തല സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഇതിലില്ല; പകരം കളിക്കാർ തന്നെയാണ് പഴയകാല മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും മാലപ്പാട്ടുകളും പാടുന്നത്. മലബാറിലെ പരമ്പരാഗത മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുടെ ശൈലിയിൽ വെളുത്ത മുണ്ടും ബനിയനും ധരിച്ച്, ഇടുപ്പിൽ കട്ടിയുള്ള അരക്കച്ചയും തലപ്പാവുമായിട്ടാണ് സാധാരണയായി പുരുഷന്മാർ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്.
കോൽക്കളിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന രൂപമാണ് പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും രൂപംകൊണ്ട പയ്യന്നൂർ കോൽക്കളി. ആയിരത്തിലധികം വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഇതിൽ ചരടുകുത്തി കോൽക്കളി ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. കളിക്കാർ ചരടുകൾ താളത്തിനൊത്ത് ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് മനോഹരമായ കോലങ്ങൾ തീർക്കുകയും പിന്നീട് അതേ ചുവടുകളിലൂടെ അത് അഴിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൃഷി, കന്നുകാലി മേയ്ക്കൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്ത്താരികളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പണ്ടുമുതലേ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മാപ്പിള കോൽക്കളിയിൽ പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സംഘം അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
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