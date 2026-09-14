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കോലഞ്ചേരിയിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ 'ദിശ' ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ: 104, 1056.

Child Rights Commission Case Kolenchery Plus One Student St Peters School Kolenchery Puthencruz Police Investigation
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 9:23 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: എറണാകുളം കോലഞ്ചേരിയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. അധ്യാപകരുടെ മാനസിക പീഡനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് സഹപാഠികൾ ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കമ്മിഷൻ അംഗം കെ.കെ ഷാജുവിൻ്റെ ഇടപെടൽ. സംഭവത്തിൽ പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്.എച്ച്.ഒയോട് കമ്മിഷൻ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോലഞ്ചേരി ഐക്കരനാട് ചിറമ്പാട്ടു വീട്ടിൽ സിജുവിൻ്റെ മകൻ ഏബൽ സിജുവിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ 12ന് വൈകിട്ട് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കോലഞ്ചേരി സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ഏബൽ.

സംഭവദിവസം സ്കൂളിൽ വച്ച് വിദ്യാർഥിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അധ്യാപകർ പിടിച്ചുവച്ചിരുന്നു. ഇതിലുണ്ടായ മനോവിഷമമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ട് തേടി കമ്മിഷൻ

വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ, മരണത്തിന് മുൻപ് കുട്ടി നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്കൂളിലെ സാഹചര്യം, അധ്യാപകരുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവയിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് പൊലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്. അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് സഹപാഠികൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വിഷയം ഗൗരവതരമായത്. കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദമോ ഭീഷണിയോ അപമാനമോ നേരിട്ടിരുന്നോ എന്നും അന്വേഷിക്കും. പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നും സഹപാഠികൾക്ക് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതും പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാകും.

അധ്യാപക പീഡനമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ പരിശോധനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരിക. വിദ്യാർഥിയുടെ സ്കൂൾ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിൽ അധ്യാപകരുടെയോ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും മാനസിക ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് കമ്മിഷൻ നേരത്തെയും ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ പൊലീസ്, സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ്, ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് എന്നിവരിൽനിന്ന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ തേടുകയും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് സഹപാഠികളിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന മാനസിക ആഘാതവും കമ്മിഷൻ്റെ പ്രധാന പരിഗണനാ വിഷയമാണ്. കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും സുരക്ഷിതമായ പഠനാന്തരീക്ഷവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. ആരോപണങ്ങൾക്ക് വസ്തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോയെന്നും മരണത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വീഴ്ചയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഉണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകും. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങളും മാനസിക പീഡനങ്ങളും തടയുന്നതിനായി ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മിഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

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സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാണോ എന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചേക്കും. നിലവിൽ പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മൊഴിയെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകും.

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TAGGED:

CHILD RIGHTS COMMISSION CASE
KOLENCHERY PLUS ONE STUDENT
ST PETERS SCHOOL KOLENCHERY
PUTHENCRUZ POLICE INVESTIGATION
KOLENCHERY STUDENT SUICIDE

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