തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ കോണ്‍ഗ്രസിന് തിരിച്ചടി; കോയിപ്രം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പാര്‍ട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു

കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ പ്രസിഡൻ്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ജനപ്രതിനിധിയുമായ സുജാത പി ആണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 KERALA PANCHAYAT ELECTION 2025 KOIPURAM PANCHAYAT PRESIDENT TO BJP CONGRESS PRESIDENT SUJATHA JOIN BJP
Koipuram Gram Panchayat Congress President Sujatha joins BJP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
പത്തനംതിട്ട: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ പത്തനംതിട്ടയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കൂറുമാറ്റം. കോൺഗ്രസ്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ പ്രസിഡൻ്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ജനപ്രതിനിധിയുമായ സുജാത പി ആണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതായുള്ള വിവരം പുറത്ത് വന്നത്. ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ വി എ സൂരജ് ഷാൾ അണിയിച്ചു സുജാതയെ ബിജെപിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ച ശേഷമാണ് സുജാത ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നത്.

കോയിപ്രം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പാര്‍ട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു (ETV Bharat)

സ്വന്തം ഇഷ്‌ടപ്രകാരമാണ് ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നതെന്നും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്നും സുജാത പ്രതികരിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ബിജെപിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് കോയിപ്രം. നിലവില്‍ ഇവിടെ ബിജെപിക്ക് അഞ്ച് മെമ്പര്‍മാരുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിന് ആറ് മെമ്പര്‍മാരും സിപിഎമ്മിന് രണ്ട് മെമ്പര്‍മാരും സിപിഐക്ക് ഒരു മെമ്പറുമാണ് ഉള്ളത്. പഞ്ചായത്തില്‍ ആകെ 17 മെമ്പര്‍മാരാണുള്ളത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ ഈ പഞ്ചായത്ത് നിലനിര്‍ത്തണമെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും.

മോദിയുടെ വികസന പരിപാടിയില്‍ സുജാത ആകൃഷ്‌ടയായെന്ന് ബിജെപി

കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷമായി കോണ്‍ഗ്രസിനു വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുജാതയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ദുര്‍ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അവര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ വി എ സൂരജ് പ്രതികരിച്ചു.

മോദി സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ജനപിന്തുണയാലും, കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വികസന പദ്ധതികളില്‍ ആകൃഷ്‌ടയായി ആണ് സുജാത ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരവധിപേരാണ് ബിജെപിയില്‍ ചേരാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് ഇത്തവണ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എ ഷാജഹാൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടം ഡിസംബർ 9 ചൊവ്വാഴ്‌ചയും രണ്ടാം ഘട്ടം ഡിസംബർ 11 വ്യാഴാഴ്‌ചയുമാണ് നടക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. ഇവിടെ ഡിസംബർ ഒൻപത് ചൊവ്വാഴ്‌ച രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഡിസംബർ 11നാണ് ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 13 നടക്കും. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു.

Also Read: കാസർകോട് നഗരസഭ മതിലിലെ 'പച്ച' നിറത്തിനെതിരെ സിപിഎം; വ്യാജ വോട്ട് ആരോപണവുമായി കലക്‌ടർക്ക് പരാതി

