കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യ സഹോദരൻ വിനയകുമാർ സിപിഎം വിടുന്നു; പാര്ട്ടിയില് 'പിണറായിസം' മാത്രമെന്ന് ആരോപണം
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വിയോഗത്തിനു ശേഷം പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അവഗണന നേരിട്ടതായി ഭാര്യ വിനോദിനി ഈയിടെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.
Published : November 17, 2026 at 1:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവായിരുന്ന അന്തരിച്ച കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യാസഹോദരനും തലശ്ശേരി മുൻ എംഎൽഎ എം വി രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനുമായ എസ് ആർ വിനയകുമാർ സിപിഎം ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ കേശവദാസപുരം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന വിനയകുമാർ ഇത്തവണ പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
പാർട്ടിയിൽ 'പിണറായിസം' മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന പാർട്ടിയിൽ ഇനി തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും ആരോപിച്ചാണ് വിനയകുമാർ പാർട്ടി വിടുന്നത്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വിയോഗത്തിനു ശേഷം പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അവഗണന നേരിട്ടതായി ഭാര്യ വിനോദിനി ഈയിടെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പിണറായി വിജയനെന്നാൽ സിപിഎമ്മെന്നും സിപിഎമ്മെന്നാൽ പിണറായി വിജയനെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നതെന്നും പാർട്ടിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നും വിനയകുമാർ വിമർശിച്ചു. ഇതെല്ലാം പാർട്ടിയിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്.
കുറേക്കാലമായി പാർട്ടിയിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. പിണറായി വിജയന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന കേസുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിരോധം തീർക്കലും മാത്രമേയുള്ളു. ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും പാർട്ടി നേതൃത്വം സ്വയം തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത്, താനോ പിണറായി വിജയനോ മാറുന്നില്ലെന്നാണ്. വീഴ്ചകൾ അണികളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ അടിമയായി തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പിണറായി വിജയനു ചുറ്റുമുള്ളവർ മാത്രമായി പാർട്ടി ചുരുങ്ങുകയാണ്.
നേതൃത്വത്തിന് സ്തുതി പാടുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിനയകുമാർ 2019 മുതലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തോടും മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയോടും പാർട്ടി നേതൃത്വം അവഗണന കാണിക്കുന്നതായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് എസ് ആർ വിനയകുമാർ പാർട്ടി വിടുന്നത്. വ്യവസായ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന വിനയകുമാറിനെ 2024 ൽ മാറ്റിയിരുന്നു. 2023 ഒക്ടോബറിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിൽ പണം വച്ച് ചീട്ടു കളിച്ചതിനു വിനയകുമാർ അടക്കം ഒൻപതുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
കോടിയേരിയുടെ മരണശേഷം സിപിഎമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടത് ക്രൂരമായ അവഗണനയാണെന്ന് ഭാര്യ വിനോദിനി ഈയിടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. നേതാക്കൾ കുടുംബത്തെ തിരിഞ്ഞ് പോലും നോക്കിയില്ല. കേരളത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന പിബി അംഗം ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഫോണെടുക്കാറില്ലെന്നും വിനോദിനി കോടിയേരി ആരോപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ പോലും കുടുംബത്തിന്റെ സൗഖ്യം അന്വേഷിച്ചില്ല. മരണവും സംസ്കാരവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി. നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെയാരും കുടുംബത്തിന്റെ സുഖവിവരം അന്വേഷിച്ചില്ല. പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫോണെടുത്ത് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോലുമുള്ള മനസ് കാണിച്ചില്ല.
ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരു പ്രധാന നേതാവിനെ പലതവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. എന്നാൽ ഫോണെടുത്തില്ല, തിരിച്ച് വിളിച്ചുമില്ല. പിണറായി വിജയൻ ഫോണെടുക്കുമെന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വിളിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ചത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന പാർട്ടി പദവിയിലിരിക്കുന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗത്തെ കുറിച്ചാണെന്നും വിനോദിനി പറഞ്ഞിരുന്നു. 2023 ൽ ലഹരിക്കേസിൽ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനായിട്ടും പാർട്ടി അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കിട്ടാൻ കൊടിയേരിയുടെ മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് മൂന്നു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.