ഓർമകൾക്ക് 4 ആണ്ട്: പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പ്പറിയുമ്പോൾ സിപിഎം ഓർക്കുന്നു; കോടിയേരി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ?
മഹാനായ വിപ്ലവകാരി, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മൺമറഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷങ്ങൾ
Published : October 1, 2026 at 10:08 AM IST
കണ്ണൂർ: ധീരസഖാവെ വീരസഖാവെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തൻ്റേതായ ഇടം നേടിയ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് ഇന്ന് നാല് ആണ്ട്. ജനഹൃദയങ്ങളോട് ചേർന്നുനിന്ന നയതന്ത്രജ്ഞതയുടെയും സമവായത്തിൻ്റെയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖമായിരുന്നു മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റേത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം നേരിട്ട ഇടതുമുന്നണിയുടെയും സിപിഎമ്മിൻ്റെയും വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചിരിയും വിപ്ലവവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും കോർത്തിണക്കിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്ന കോടിയേരിയുടെ വിടവ് ഇന്നും പാർട്ടിക്ക് തീരാനഷ്ടമാണ്. ഹാട്രിക് ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ടിറങ്ങിയിട്ടും പരാജയം രുചിച്ചപ്പോൾ ആ ചാണക്യനെ പാർട്ടി വല്ലാതെ ഓർമിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം.
പാർട്ടിയുടെ നെടുംകോട്ടകളായ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ജി സുധാകരനും ടികെ ഗോവിന്ദനും സിപിഎമ്മിനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളിച്ചു പുറത്തുപോയപ്പോൾ കോടിയേരി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പരാജയം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. തലശേരി ഓണിയൻ ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ തുടങ്ങി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗധേയം നിർണയിച്ച നേതാവായി അദ്ദേഹം മാറി.
വിഭാഗീയതയുടെ ചൂടേറ്റ് പിളരാതെ പാർട്ടിയെ ചേർത്തുനിർത്തിയ നേതാവെന്ന നിലയിലാകും സിപിഎം അദ്ദേഹത്തെ എക്കാലവും ഓർക്കുക. പാർട്ടിയിൽ പക്ഷങ്ങളും ചേരികളുമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. പിണറായി വിജയൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ജനനേതാവുമായി ആശയസംഘർഷം പതിവായിരുന്ന നാളുകൾ അത്രപെട്ടെന്ന് വിസ്മരിക്കാനാകില്ല.
ആശയസംഘർഷങ്ങൾ കൈവിട്ട കളിയായി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ബദൽ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. എംവി രാഘവനും ഗൗരിയമ്മയും പാർട്ടി വിട്ട സാഹചര്യം ഇനിയൊരിക്കലും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് സിപിഎമ്മിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ അനുഭവം ഉൾക്കരുത്താക്കിയാണ് കോടിയേരി പ്രവർത്തിച്ചത്.
പ്രാദേശിക തലത്തിലും ലോക്കൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി. വിഘടിച്ചുനിന്നവരെ ഒരു ചിരികൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കൊപ്പം ചേർത്തുപിടിച്ചു. വിദ്യാർഥി യുവജന പ്രവർത്തകരെ വീടുകളിൽ പോയി കണ്ടു. ആശയം കൊണ്ടും ആവേശം കൊണ്ടും പാർട്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചവർ പോലും ആ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തി. പോകുന്നവർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകട്ടെ എന്നതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്.
പുറത്താക്കലും അച്ചടക്ക നടപടികളുമല്ല പാർട്ടിയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അതിനൊപ്പം വർഗവഞ്ചകരോടുള്ള നിലപാടിലെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മയും സിപിഎമ്മിന് കരുത്തായി. 2005ൽ തുടങ്ങിയ നിയോജകമണ്ഡലം വിഭജനത്തിൽ അദ്ദേഹം കാട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് എൽഡിഎഫിനെ സംഘടനാ തലത്തിൽ വലിയ നിലയിൽ എത്തിച്ചത്.
കോടിയേരി വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നേരം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരാണെന്നും സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേദന വിവരണാതീതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. സഖാവ് കോടിയേരിക്ക് മരിക്കാനാകില്ലെന്നും നാടിൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ സ്നേഹസാന്നിധ്യം എന്നുമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടിയെ കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ കോടിയേരി വഹിച്ച പങ്ക് ചരിത്രപരമാണെന്നും പിണറായി അനുസ്മരിച്ചിരുന്നു. നാല് വർഷം മുൻപ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് തലശേരി ടൗൺഹാളിൽ കോടിയേരിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് മുന്നിൽ അചഞ്ചലനായി ഏഴ് മണിക്കൂറോളം ഒരേ ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്ന പിണറായി വിജയനെ കേരളം കണ്ടു. പ്രിയ നേതാവിൻ്റെ മൃതദേഹം തോളിലേറ്റി ചിതയിലേക്ക് എടുക്കാനും അദ്ദേഹം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.
പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത അമരക്കാരൻ
സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ അദ്ദേഹം 1970ൽ പതിനേഴാം വയസിലാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം നേടുന്നത്. 1973ൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായും എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും ചുമതലയേറ്റു. 1980 മുതൽ 1982 വരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ല പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. പിണറായി വിജയന് പിന്നാലെ 2015 ഫെബ്രുവരി 23ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ ഈ സ്ഥാനത്തെത്തി.
2011 മുതൽ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവായിരുന്ന അദ്ദേഹം 2008ൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ വച്ചുനടന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലാണ് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2006 മുതൽ 2011 വരെ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ്, ജയിൽ, അഗ്നിശമനം, ടൂറിസം വകുപ്പുകൾ വഹിച്ചു. എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റായും ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് 16 മാസത്തോളം മിസ തടവുകാരനായി ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു.
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1953 നവംബർ 16ന് തലശേരിയ്ക്കടുത്ത് കോടിയേരിയിൽ മൊട്ടുമ്മൽ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പിൻ്റെയും നാരായണിയമ്മയുടെയും മകനായാണ് ജനനം. സിപിഎം നേതാവായിരുന്ന എംവി രാജഗോപാലിൻ്റെ മകൾ എസ്ആർ വിനോദിനിയാണ് ഭാര്യ. ബിനോയ്, ബിനീഷ് എന്നിവർ മക്കളും ഡോ അഖില, റിനീറ്റ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ്.
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