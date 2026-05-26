കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കും; പൊലീസിനും സിപിഎമ്മിനുമെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി

മലയിടംതുരുത്തിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പോലീസ് ശ്രമമാണെന്നും അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടതിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൊല്ലത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Kodikunnil Suresh MP KPCC President Malayidamturuthu eviction Attapadi Madhu case
കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 8:49 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
കൊല്ലം: കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ആരെ നിശ്ചയിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഉചിതമായ സമയത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി. പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തനിക്ക് ആരും ഇതുവരെ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല.

കൊല്ലത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, സിപിഎമ്മിനും പൊലീസിനുമെതിരെയും അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.

കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം: മാനദണ്ഡം ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റേത്

കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തൻ്റെ പേര് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അടുത്ത പ്രസിഡൻ്റ് കൊല്ലത്തു നിന്നാണോ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണോ കാസർകോട് നിന്നാണോ എന്നത് തൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള കാര്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ തവണയും തൻ്റെ പേര് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പരിഗണിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്ഥാനത്ത് വരണമെന്നില്ല.

എം.പിമാരോ എം.എൽ.എമാരോ പാർട്ടി പദവികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസിൽ യാതൊരു വിലക്കുമില്ല. മുൻപും അങ്ങനെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സീനിയോറിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കി ഹൈക്കമാൻഡ് ഉചിതമായ സമയത്ത് ജനസമ്മതിയുള്ള കരുത്തരായ നേതാക്കളെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.

മലയിടംതുരുത്ത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ: 'വി.ഡി സതീശനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം'

മലയിടംതുരുത്തിൽ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയ പൊലീസുകാർ മുൻ സിപിഎം ഭരണകാലത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

"പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശനെയും യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിനെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ പൊലീസ് ബോധപൂർവ്വം നടത്തിയ ശ്രമമാണിത്. പത്തുവർഷം ഭരിച്ചിട്ടും പിണറായി സർക്കാർ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സിപിഎം പന്തൽകെട്ടി സമരം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിഹാസ്യമാവുകയാണ്."

അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ പുനരന്വേഷണം വേണം

അട്ടപ്പാടി മധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രതി മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടത് സമൂഹത്തിന് മുന്നിലെ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണെന്ന് എം.പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ ഈ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ വിശദമായ പുനരന്വേഷണം നടത്തണം. ഇതിനോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി അപ്പീൽ നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊട്ടാരക്കരയിലെ തോൽവി: എൽഡിഎഫ്-ബിജെപി ഡീൽ

കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം ബിജെപി എൽഡിഎഫ് രഹസ്യ ധാരണയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആരോപിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപിക്ക് എട്ട് വാർഡ് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവിടുത്തെ ഒരു ബൂത്തിൽ പോലും ബി.ജെ.പിക്ക് ലീഡ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ ഈ ഡീൽ ആരോപിച്ചിട്ടും ഇരു പാർട്ടികളും ഇതുവരെ അത് നിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, ദന്തൽ വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, കുറ്റക്കാരനായ ഡോക്‌ടർ രാമനെ അടിയന്തരമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌യ് അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു

Last Updated : May 26, 2026 at 9:07 PM IST

