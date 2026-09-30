കൊച്ചിയിലെ ജൂത പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം; കോഡർ ഹൗസിൽ തീപിടിത്തം
ടവർ റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുനൂറിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇൻഡോ-പോർച്ചുഗീസ് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്
Published : September 30, 2026 at 7:29 AM IST
എറണാകുളം: ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കോഡർ ഹൗസിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ രക്ഷകരായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ ജൂത പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ പൈതൃക കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കത്തിനശിച്ചു. അപകടത്തിൽ ആളപായമില്ല.
ടവർ റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുനൂറിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇൻഡോ-പോർച്ചുഗീസ് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മൂന്ന് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾ നിലയിലാണ് ആദ്യം തീ കണ്ടത്. കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് പുക ഉയർന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തീ ആളിപ്പടരുകയായിരുന്നു.
തടികൊണ്ടുള്ള നിർമിതികൾ കൂടുതലുള്ളതിനാൽ തീ വേഗത്തിൽ പടരാൻ കാരണമായി. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ അഗ്നിശമന സേനയും നാവികസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട സംയുക്ത പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.
നാവികസേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ
തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ തീവ്രത കണക്കിലെടുത്ത് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അടിയന്തര സഹായത്തിനായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സതേൺ നേവൽ കമാൻഡിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇതിനോട് അതിവേഗം പ്രതികരിച്ച നാവികസേന, അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ സേനാംഗങ്ങളെ ഉടനടി സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു.
ഐഎൻഎസ് ദ്രോണാചാര്യ, ഐഎൻഎസ് വെണ്ടുരുത്തി, ഐഎൻഎസ് ഗരുഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫൻസ് ഫയർ ടെൻഡറുകൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തി. നാവികസേനയുടെ വിദഗ്ധ സംഘം പ്രാദേശിക ഫയർഫോഴ്സ്, പൊലീസ് വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളായി. വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിലൂടെ ഒഴിവായത്.
ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോഡർ ഹൗസ്
പൈതൃക പ്രാധാന്യമുള്ള കെട്ടിടമായതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സേനാംഗങ്ങൾ നടത്തിയത്. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൊച്ചിയിലെ ജൂത പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ കെട്ടിടം.
1800-കളിൽ നിർമിച്ച പോർച്ചുഗീസ് മാളിക, 1905-ൽ സാമുവൽ എസ് കോഡർ എന്ന പ്രമുഖ ജൂത വ്യവസായി വാങ്ങി നവീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന കോഡർ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത്. ചുവന്ന ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഈ കെട്ടിടം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. നിലവിൽ ഇതൊരു ആഡംബര ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്. ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന് സംഭവിച്ച കേടുപാടുകൾ വലിയ നഷ്ടമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
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അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്ന ദൗത്യം സതേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സിവിൽ ഭരണകൂടത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന എപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണെന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമെന്നും നാവികസേന ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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