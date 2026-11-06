ദയാവധത്തിന് വിടില്ല; കോടനാട്ടെ ആനക്കുട്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഗുജറാത്തിലേക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു
ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കനെ. തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് കോടനാട് അഭയാരണ്യത്തിൽ എത്തിച്ച് മികച്ച പരിചരണം നൽകി വരികയായിരുന്നു
Published : November 6, 2026 at 11:47 AM IST
എറണാകുളം: ദയാവധത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പറന്നുയരൽ. ജന്മനാ അസ്ഥിവൈകല്യം ബാധിച്ച് പൂർണമായും കിടപ്പിലായ കോടനാട്ടെ കാട്ടാനക്കുട്ടിക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകളെത്തി. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി 18 മാസം പ്രായമുള്ള ആനക്കുട്ടിയെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ ജാംനഗറിലെ വൻതാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കേരളത്തിൻ്റെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്തതും അപൂർവവുമായ രക്ഷാദൗത്യമാണിത്.
സങ്കീർണമായ യാത്ര
ഏകദേശം 125 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ആനക്കുട്ടിയെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് യാത്രയ്ക്കായി സജ്ജമാക്കിയത്. പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയ കുട്ടിയാനയെ ക്രെയിനിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രത്യേക അനിമൽ ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റിയത്. തുടർന്ന് അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ 40 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ആനക്കുട്ടിയെ ജാംനഗറിൽ എത്തിക്കും. കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് യാത്രയൊരുക്കിയത്.
കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ക്രൂരത
ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കനെ. തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് കോടനാട് അഭയാരണ്യത്തിൽ എത്തിച്ച് മികച്ച പരിചരണം നൽകി വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനിതകമായുള്ള അസ്ഥിവൈകല്യം (ഓസ്റ്റിയോപീനിയ) ആനക്കുട്ടിയെ വേട്ടയാടി. നാല് ദിവസം മുൻപ് കളിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ താഴെ വീണ് തോളെല്ലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇതോടെ എഴുന്നേൽക്കാനോ നടക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി. തുമ്പിക്കൈ മാത്രം അനക്കാൻ കഴിയുന്ന ദയനീയ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ആനക്കുട്ടി.
വൻതാരയുടെ കാരുണ്യം
ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായതോടെ ആനക്കുട്ടിക്ക് ദയാവധം നൽകാൻ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റിലയൻസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജാംനഗറിലെ വൻതാര മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ചികിത്സാ വാഗ്ദാനവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നത്. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ആനക്കുട്ടിയെ കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി വൻതാരയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ കോടനാട് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ആനക്കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ചുവരികയായിരുന്നു. യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് എയർലിഫ്റ്റിങ് തീരുമാനിച്ചത്.
പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം
നാല് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ നീളുന്ന വിദഗ്ധ ചികിത്സയാണ് വൻതാരയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഹോർമോൺ തെറാപ്പി, ഹൈഡ്രോ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക ചികിത്സകൾ നൽകും. ആനക്കുട്ടിയെ പരിചരിച്ചിരുന്ന പാപ്പാനും വനംവകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസറും വിമാനത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും വൻതാരയാണ് വഹിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്ത് പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിച്ചാൽ ആനക്കുട്ടിയെ തിരികെ കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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ആനക്കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്താൻ പ്രത്യേക മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമായാണ് ഒരു കാട്ടാനക്കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തിൽ വിമാനമാർഗം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കോടനാട്ടെ ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും കണ്ണീരോടെയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആനക്കുട്ടിക്ക് യാത്രാമൊഴി നൽകിയത്.
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