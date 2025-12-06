''ഓണം കഴിഞ്ഞെന്ന് വാലാട്ടി പക്ഷി...'' പുത്തരി ആഘോഷം കെങ്കേമമാക്കി കുടക് ജനത
ഓണം കഴിഞ്ഞ് 90 ദിവസം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് കുടകിലെ പുത്തരി ആഘോഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം അതേപടി പിന്തുടരുന്ന കുടകിൻ്റെ പുത്തരി ആഘോഷം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം...
Published : December 6, 2025 at 7:08 PM IST
കണ്ണൂർ: ഓണം കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തര മലബാറുകാരുടെ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല. കുടക് ജനത ഇപ്പോള് പുത്തരി ആഘോഷത്തിലാണ്. ഓണം കഴിഞ്ഞ വിവരം വാലാട്ടി പക്ഷിയെത്തി കുടകരെ അറിയിച്ചാൽ പിന്നെ പുത്തരി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമാകും. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം അതേപടി പിന്തുടരുന്ന കുടകിൻ്റെ പുത്തരി ആഘോഷം അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ്.
കേരളത്തിന് ഓണം ദേശീയോത്സവമെന്നപോലെ കുടകിന് അത്രമേൽ പ്രധാനമാണ് പുത്തരി. നെൽകൃഷിയുമായി കുടകരുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നതാണ് പുത്തരി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ. ഓണം കഴിഞ്ഞ് 90 ദിവസം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് കുടകിലെ പുത്തരി ആഘോഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിന് പുറമേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വാലാട്ടി പക്ഷി ഓണം കഴിഞ്ഞ വിവരം കുടകിലെത്തി അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിശ്വാസവും ഇവിടെ സജീവമാണ്.
കുടക് പാടങ്ങളിൽ നെല്ല് വിളഞ്ഞ് പാകമായാൽ ആദ്യമായി വയലിൽ നിന്ന് നെൽക്കതിരുകൾ കൊയ്ത് വരുന്നതാണ് പുത്തരി ഉത്സവം. വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ പൗർണമി ദിനത്തിലാണ് പുത്തരി ആഘോഷം ആരംഭിക്കുക. പഴയ കാലത്ത് ഒൻപത് ദിവസം വരെ പുത്തരി ആഘോഷം കൊണ്ടാടപ്പെട്ടിരുന്നു. കുടക് പാടങ്ങളുടെ ശോഷണവും പുത്തരി ആഘോഷത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുത്തരി ആഘോഷം മറക്കാത്ത കുടക്
എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങിൽ ആഘോഷം നടക്കുന്ന ചിലയിടങ്ങൾ കുടകിലുണ്ട്. മടിക്കേരി, മൂർനാട്, നാപ്പോക്ളു, എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുത്തരി ആഘോഷം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. രാത്രിയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക.
പുത്തരി ആഘോഷത്തിനെത്തുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആയിൻമനകളിൽ അഥവാ തറവാട് വീടുകളിൽ ഒത്തു ചേരുന്നു. പ്രത്യേക വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. മത്സ്യമാംസാദികൾ പൂർണമായും വർജ്ജിക്കണം. ജോത്സ്യൻ നക്ഷത്രം നോക്കി സമയവും കതിരുകൊയ്യുന്ന വ്യക്തിയേയും നിശ്ചയിക്കും. അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുന്നെല്ല് കൊയ്യേണ്ടത്. ആരാണ് കൊയ്യേണ്ടതെന്നതും ജോത്സ്യൻ്റെ തീരുമാനമാണ്.
അടുത്ത കാലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച യുവാക്കൾക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട്. ചെറിയ ആൺകുട്ടിവരെ കൊയ്ത്തിനായി പരിഗണിക്കപ്പെടാം. പുത്തരി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ചടങ്ങ് കഴിയും വരെ ആ വ്യക്തിക്ക് വീട്ടിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും. കുടക് പുരുഷൻ്റെ ആചാര വേഷമായ വെള്ളക്കുപ്പായം ധരിക്കുകയും വേണം.
കതിരെടുക്കുന്ന വ്യക്തി വിളക്കേന്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം വയലിലേക്ക് പുറപ്പെടണം. കിഴക്ക് വണങ്ങി നെൽച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ആൽ, എരിഞ്ഞി, ചേര് എന്നിവയുടെ ഇല കെട്ടണം. ആയിൻമനയിൽ നിന്നും അനുഷ്ഠാനമായി കൊണ്ടു വരുന്ന പാൽ, നെയ്യ്, തേൻ എന്നിവയും നെൽച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെക്കും.
സമൃദ്ധിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ഇഗ്ഗുത്തപ്പന് സമർപ്പണം
പൊലി ദൈവേ പൊലി എന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം പാടിയശേഷം നിർദേശിക്കപ്പെട്ട ആൾ തോക്കു കൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് വെടി വെക്കും. അതോടൊപ്പം കതിര് കൊയ്യാൻ വന്ന വ്യക്തി ഒറ്റ സംഖ്യ വരത്തക്ക രീതിയിൽ കതിരുകൾ കൊയ്തെടുക്കും.
കൊയ്ത കതിരുമായി ആദ്യം കുടകരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവം ഇഗ്ഗുത്തപ്പൻ്റെ ദേവസ്ഥാനത്തെത്തി കതിര് സമർപ്പിക്കും. സമൃദ്ധിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സമർപ്പണം. വീടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഇലയിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടി കതിരു വെക്കുന്നതും പുത്തരി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പുത്തരി പാട്ടിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും കുടകിൻ്റെ മലബാർ ബന്ധം വ്യക്തമാണ്.
കോഴിക്കോട്ടെ കടയിൽ നിന്ന് പട്ട് സാരി വാങ്ങിത്തന്ന ഭർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതും കുടക് ദൈവമായ ഇഗ്ഗുത്തപ്പൻ കണ്ണൂർ-തളിപ്പറമ്പിലെ ബെന്ദ്രകോലപ്പനെ കാണാൻ വന്നതും പുത്തരി പാട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ആയിൻമനയിൽ പുത്തരി ആഘോഷത്തിന് ഒത്തു കൂടിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും പായസവും വിളമ്പി നൽകും. ഊർപ്പാട്ടും പാടി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പിരിയുന്നതോടെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും പുത്തരി മഹോത്സവം സമാപിക്കുന്നു.
നേരത്തെ കുടകരുടെ നൃത്തവും പാട്ടും കഥ പറച്ചിലും ഒക്കെയായി ആഘോഷമായി നടന്നിരുന്ന പുത്തരി മഹോത്സവം അനുദിനം ക്ഷയോൻമുഖമാവുകയാണ്. എന്നാലും പഴമയുടെ ആഘോഷവും ആചാരവുമെല്ലാം ഇന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്.
