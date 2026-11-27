വെടിയൊച്ചയിൽ ഉണരുന്ന വയലുകൾ, വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പുത്തരിയുത്സവത്തെ വരവേറ്റ് കുടക് ജനത
KODAGU PUTHARI FESTIVAL:കാര്ഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ മായാത്ത അടയാളങ്ങളുണ്ട് കേരള അതിര്ത്തിയിലെ കുടക് ഗ്രാമങ്ങളിലാകെ. ആചാര വൈവിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ പുത്തരി മഹോല്സവച്ചടങ്ങുകളില് അനുഷ്ഠാനത്തിനും ആഘോഷത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ്.
Published : November 27, 2026 at 6:11 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ. എം
കണ്ണൂർ: ആകാശത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയെ ഭേദിച്ച് മുഴങ്ങുന്ന വെടിയൊച്ച... കൈകളില് തെളിയുന്ന നിലവിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം... 'പൊലി പൊലി ദേവാ പൊലി' എന്ന പ്രാര്ഥനാഗീതവുമായി വയലിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന വിശ്വാസികളുടെ നിര... വെടിയൊച്ചയോടെ പുത്തരിയെ വരവേല്ക്കുന്ന അപൂര്വ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കുടകിൻ്റെ മണ്ണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.സവിശേഷതകള് ഏറെയുള്ള കുടകിന്റെ പുത്തരിയുല്സവം അതിര്ത്തിക്കപ്പുറം മലയാളിക്ക് കൗതുകവും വിസ്മയവുമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയോത്സവമായ ഓണം. ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറാം നാളിൽ കുടകിൻ്റെ മണ്ണില് മറ്റൊരു ഉത്സവകാലത്തിന് തുടക്കമാകും. പ്രകൃതിയും വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും ഒത്തുചേരുന്ന പുത്തരി മഹോത്സവത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാകും ആ സമയത്ത് കുടക് ജനത. തിരുവോണം കഴിഞ്ഞുവെന്ന വിവരം മലബാറില്നിന്ന് കുടകിലേക്ക് പറന്നെത്തുന്ന വാലാട്ടിപ്പക്ഷികള് മുറതെറ്റാതെ അറിയിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
ആ പക്ഷികളുടെ വരവോടെ കുടകിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളില് പുത്തരിയുടെ ആഘോഷച്ചടങ്ങുകള്ക്ക് തുടക്കമാകും. നെല്വയലുകളില് വിളഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന പൊന്കതിരുകള് ദൈവത്തിന് സമര്പ്പിച്ച് പുതിയ വിളവിനെ വരവേല്ക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം ദക്ഷിണേന്ത്യയില് തന്നെ സവിശേഷമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാല് ശ്രദ്ധേയമാണ്.വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളിൽനിന്ന് ആദ്യത്തെ കതിരുകൾ ഭക്തിയോടെയും ആദരവോടെയും കൊയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് കുടകിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കുടുംബപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും മനോഹരമായ അടയാളമാണ്.
രോഹിണി നാളിൽ ആചാരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം
കുടകിലെ നെൽവയലുകളിൽ നെല്ല് വിളഞ്ഞ് പാകമാകുന്ന ദിവസമാണ് പുത്തരി മഹോത്സവത്തിന് പ്രധാനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. രോഹിണി നാളിലാണ് കതിരെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഇത്തവണ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു കതിരെടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കതിര് കൊയ്യുന്നതിനുള്ള മുഹൂർത്തവും അതിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട വ്യക്തിയെയും നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. രോഹിണി നാൾ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുത്തരി കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ആചാരം.
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വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ച പുരുഷനാണ് പുത്തരി ആഘോഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത്. കുടകിലെ പരമ്പരാഗത കുടുംബവീടുകളായ ആയിൻമനകളിലും ബല്യമനകളിലും ചടങ്ങുകൾക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ ആരംഭിക്കും. വീടിൻ്റെ മുറ്റം ചാണകം മെഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും മാവിലയും ചെണ്ടുമല്ലിയും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. കതിരെടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിലും ചുണ്ണാമ്പുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും.
കുടക് പുരുഷന്മാരുടെ ആചാരവേഷമായ വെളുത്ത കുപ്പ്യാചേലേ ധരിച്ചാണ് പൂജാകർമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ആലില, പ്ലാവില, കുമ്പിളില, ചേരില, മാവില എന്നിവയും ചടങ്ങുകൾക്കായി ഒരുക്കിവെക്കും. ഓരോ ഇലയ്ക്കും ഓരോ ആചാരപരമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ പുത്തരിയുടെ വിശുദ്ധിയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയുമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
പൊലി പൊലി ദേവാ പൊലി
മുഹൂർത്തസമയമെത്തുന്നതോടെ പുത്തരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങായ കതിരെടുപ്പിനുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കും. കുടകിൻ്റെ പാരമ്പര്യവേഷമണിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി കൈയിൽ വിളക്കേന്തി മുന്നിൽ നടക്കും. അതിനു പിന്നിലായി നിയുക്തനായ പുരുഷനും തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളും അണിനിരക്കും. പരിമിതമായ വെളിച്ചത്തിൽ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വയലിലേക്കുള്ള യാത്ര.
'പൊലി പൊലി ദേവാ പൊലി' എന്ന സ്തുതിഗീതം പാടിയാണ് സംഘം വയലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. കതിരെടുക്കുന്ന സമയംവരെ ഈ പ്രാർഥന ആവർത്തിക്കും. വയലിലെത്തിയാൽ കതിര് മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുപ്പ്യാചേലേ ധരിച്ച പുരുഷൻ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർക്കും. തുടർന്ന് കിഴക്കുദിശയിലേക്ക് വണങ്ങി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അഞ്ച് ഇലകൾ നെൽക്കതിരുകളിൽ കെട്ടും.
പാൽ, നെയ്യ്, തേൻ എന്നിവ ചേർത്ത മിശ്രിതം നെൽച്ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച ശേഷമാണ് കതിരെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കൊയ്തെടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കതിരുകൾ കുടകിലെ പ്രധാന ദേവനായ ഇഗ്ഗുത്തപ്പന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി കതിരുകൾ ശേഖരിക്കും. ഓരോ കതിരും അഞ്ച് ഇലകൾകൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കും. ഒറ്റസംഖ്യ വരുന്ന രീതിയിലാണ് കതിരുകൾ എടുക്കുന്നതും.
വിളവിനോടുള്ള നന്ദിയും ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർഥനയും പ്രകൃതിയോടുള്ള ആദരവും ഒരേ ചടങ്ങിൽ സംഗമിക്കുന്ന ഈ ആചാരം പുത്തരി മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ആത്മീയമായ പ്രത്യേകതയാണ്.
പുത്തരിസദ്യയും നാടൻ കലകളും
വയലിൽനിന്ന് കതിരുകളുമായി തിരിച്ചെത്തുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സമൃദ്ധമായ വിരുന്നാണ്. പുതിയ അരി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന തമ്പിട്ട്, അരിപ്പായസം, നൂൽപ്പുട്ട്, പാണ്ടിക്കറി എന്നിവ സദ്യയിലെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളാണ്. പുത്തരിക്കഞ്ഞി, പുത്തരിക്കിഴങ്ങ്, ചേമ്പ് തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങളും വിളമ്പും. പുതുവിളവിൻ്റെ രുചിയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലും പുത്തരിസദ്യയെ വേറിട്ട അനുഭവമാക്കുന്നു.
പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മത്താപ്പ് കത്തിച്ചും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിറം പകരും. ഉമ്മത്താട്ട്, ബോണക്കാട്ട് തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത നൃത്തങ്ങളും അരങ്ങേറും. പ്രായഭേദമന്യേ കുടുംബാംഗങ്ങളും കുട്ടികളും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരും. മതത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം അയൽക്കാരും അന്യമതസ്ഥരും പുത്തരിയുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ സാമൂഹികമായ സവിശേഷതയാണ്.
വീരാജ്പേട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള ആർജി ഗ്രാമത്തിലെ ബടക്കഡമനയിൽ പുത്തരിയുടെ ഭാഗമായി വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു. സ്ഥാനീയൻ കിരൺ കാരിയപ്പ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മത്താപ്പ് കത്തിച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങളും കുട്ടികളും അന്യമതസ്ഥരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. കക്കബെയിലെ പാടി മുതൽ മടിക്കേരി വരെയുള്ള വിവിധ മനകളിലും പുത്തരി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു.
"ആദ്യം കൊയ്യുന്ന പുതിയ നെൽക്കതിര് ദേവക്കതിരാണ്. അത് കുടക് ദേവനായ ഇഗ്ഗുത്തപ്പന് സമർപ്പിക്കും കൊയ്ത നെല്ല് കുത്തി പുത്തരിക്കഞ്ഞിയും മറ്റുംആലോഷത്തൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകും" എന്ന് മണി ചങ്കപ്പ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.എല്ലാവരുടെ നന്മക്കാണ് പുത്തരി ആഘോഷം. ബല്യ മനയിലും കുടുബാഗങ്ങർക്കും ധാന്യലക്ഷിയുടെ അനുഗ്രഹവും ഐശര്യവുമുണ്ടാകാനാണ് പുത്തരി ആഘോഷം നടത്തുന്നതന്ന് ഇഷാൻവിയും പറഞ്ഞു
മണ്ണിനോടുള്ള നന്ദിയുടെ ഉത്സവം
ഒരു വിളവെടുപിൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല പുത്തരി മഹോത്സവം. മണ്ണിൽ വിതച്ച വിത്ത് പൊൻകതിരുകളായി തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പ്രകൃതിയോടും ദൈവത്തോടും പൂർവികരോടും നന്ദി പറയുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം കൂടിയാണത്. തലമുറകളുടെ ഓർമകളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഓരോ കതിരിലും ചേർത്തുവെച്ച് കുടക് ജനത ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ പൈതൃകമാണ്.
കാലം മാറിയാലും ജീവിതരീതികൾ മാറിയാലും 'പൊലി പൊലി ദേവാ പൊലി' എന്ന പ്രാർഥനയുടെ അലയൊലി കുടകിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിലയ്ക്കുന്നില്ല. വിളക്കേന്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ചുവടുകളും കതിരുമായി മടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും പുത്തരിയുടെ കഥയ്ക്ക് ഓരോ വർഷവും പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർക്കുന്നു. അങ്ങനെ, വിളഞ്ഞ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽനിന്ന് കൊയ്തെടുക്കുന്ന ഓരോ പൊൻകതിരും കുടകിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരുമയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി മാറുന്നു.
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