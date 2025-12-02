കൊച്ചിയിൽ പുകമഞ്ഞിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം, വായു ഗുണനിലവാരം 'അനാരോഗ്യകരം'; മുൻകരുതല് അനിവാര്യമെന്ന് വിദഗ്ധർ
Published : December 2, 2025 at 3:43 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ വായുമലിനീകരണം വർധിച്ചതോടെ നഗരത്തിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ദൃശ്യമാകുന്നത് പുക മഞ്ഞിന് സമാനമായ സാഹചര്യം. എന്നാൽ കൊച്ചിയൊരു തീരപ്രദേശമായതിനാൽ ശക്തമായ പുകമഞ്ഞിന് സാധ്യതയില്ലന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന വിവരം. ഡൽഹിയുടെ നാലിലൊന്ന് പോലും വായു മലിനീകരണം കൊച്ചിയിലില്ലെന്നും എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ കൊച്ചിയിലെ വായു അനാരോഗ്യകരം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കുസാറ്റിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി.
കൊച്ചിയിലെ നിലവിലെ വായു ഗുണനിലവാരം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ശ്വസന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവരെയും ഗർഭിണികളെയും മറ്റ് രോഗികളെയും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതേസമയം തുടർച്ചയായി നഗരത്തിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നതിനൊപ്പം തണുപ്പ് വർധിക്കുന്ന ഡിസംബർ മാസം കൂടിയെെത്തിയതോടെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പുകമഞ്ഞ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നു.
പുകമഞ്ഞിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം
കൊച്ചിയിൽ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ അതിരാവിലെയും രാത്രി സമയങ്ങളിലും ദൃശ്യമാകുന്നത് പുകമഞ്ഞിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടമാണെന്നും ഈയൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമാണെന്നും കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ റഡാർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. എം ജി മനോജ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തണുപ്പ് കാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം അഞ്ഞൂറു മീറ്റിൽ താഴെയായി കേന്ദ്രീകരിക്കും. അതോടൊപ്പം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില പെട്ടന്ന് കുറയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാലിന്യങ്ങൾ മഞ്ഞിനകത്ത് അടിഞ്ഞ് കൂടി അതൊരു പുകമഞ്ഞായി മാറുന്നു. കൊച്ചിയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും അതിരാവിലെ മഞ്ഞ് കാണാൻ കഴിയും. മഞ്ഞ് അപകടകാരിയല്ലങ്കിലും പുകമഞ്ഞ് ആയാൽ അത് അപകടകാരിയായി മാറുമെന്നും ഡോ. മനോജ് ചൂണ്ടികാണിച്ചു.
പുകമഞ്ഞിൽ നൈട്രജൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും ഓക്സൈഡുകൾ, പല തരത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക്ക് സംയുക്തങ്ങൾ,ഇവയൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടും. നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ സുര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിഘടിച്ച് ഇതിൽനിന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ടാകും. ഈ ആറ്റം രാസവസ്തുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഓസോൺ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സർഫസ് ഓസോൺ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. ഇത് ദീർഘ നേരം ശ്വസിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. ഇത് മനുഷ്യന് പുറമെ മൃഗങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
പരിഹാര മാർഗം
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഹാര മാർഗം വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനായി കൃത്യമായി വാഹനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുക. ബി എസ് 6 പോലുള്ള വാഹന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറിയാൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
വ്യവസായ മേഖലകളിൽനിന്ന് വരുന്ന പുക പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോര്ഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയാവുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകണം. നിർമാണ മേഖലയിലും കഴിയുന്നത്ര പുകയും പൊടിയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൂടി സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഡോ. മനോജ് പറഞ്ഞു.
പ്രഭാത നടത്തത്തിനിറങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക
രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മഞ്ഞ് മൂടിയ കാലാവസ്ഥയിൽ നടക്കാനിറങ്ങുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായുവിലടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മമായ മാലിന്യ കണികകൾ ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. പല തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ മാലിന്യങ്ങളും ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്നത് ഭാവിയിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
ഡൽഹിയും കൊച്ചിയും
വായു ഗുണ നിലവാര സൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയെയും കൊച്ചിയെയും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി കളയേണ്ടതാണെന്നും ഡോ. മനോജ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ പലപ്പോഴും എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അഞ്ഞുറിന് മുകളിൽ പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ ഇത് ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. കൊച്ചിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഒരു പരിധി വരെ വായു മലിനീകരണം തടയുന്നു. കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതായും അദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
