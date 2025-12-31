പാപ്പാഞ്ഞിയെ കണ്ട് മടങ്ങാൻ പേടിക്കേണ്ട; ബസ് 3 വരെ, മെട്രോ 2 വരെ; കൊച്ചിയിൽ വമ്പൻ സജ്ജീകരണങ്ങൾ
പുതുവത്സരത്തിന് വാട്ടർ മെട്രോ പുലർച്ചെ നാലുവരെ സർവീസ് നടത്തും. സുരക്ഷയ്ക്കായി 1200 പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു. ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : December 31, 2025 at 4:37 PM IST
എറണാകുളം: പുതുവർഷാഘോഷത്തിന് ഫോർട്ട് കൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കുള്ള വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ടെർമിനലുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരം രാത്രി ഏഴുവരെയാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി, വൈപ്പിൻ ഭാഗത്തേക്ക് സർവീസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തുടർന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പുതുവത്സരാഘോഷം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്നവർക്ക് രാത്രി 12 മുതൽ പുലർച്ചെ നാലുവരെ മട്ടാഞ്ചേരി-ഹൈകോർട്ട് റൂട്ടിലും വൈപ്പിൻ-ഹൈകോർട്ട് റൂട്ടിലും സർവീസ് ഉണ്ടാകും. രാത്രി 12 മുതൽ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും ഈ റൂട്ടുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയം പുലർച്ചെ നാലുവരെയാണെങ്കിലും അവസാനത്തെ യാത്രക്കാരനെ വരെ ഹൈകോർട്ട് ജങ്ഷൻ ടെർമിനലിൽ എത്തിക്കുന്നതുവരെ സർവീസ് തുടരുമെന്ന് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെയും അധികമായി ടെർമിനലുകളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ അധിക ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെർമിനലുകളിൽ പൊലീസ് സേവനവും ലഭ്യമാകും. യാത്രക്കാർ തിരക്കുകൂട്ടാതെ അച്ചടക്കത്തോടെ ക്യൂ പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ അഭ്യർഥിച്ചു.
പൊലീസ് സുരക്ഷ
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ പുതുവത്സരാഘോഷ പരിപാടികളിൽ ക്രമസമാധാനമുറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. 28 ഇൻസ്പെക്ടർമാരും 13 ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 1200 പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങളെ ഇതിനായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട്, വെളി ഗ്രൗണ്ട് പരിസരത്ത് പാർക്കിങ് നിരോധിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ശേഷം ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. റോഡുകളിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കി നിർദിഷ്ട പാർക്കിങ് മേഖലകളിൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യണം.
വൈപ്പിൻ ഭാഗത്തുനിന്നും റോറോ വഴി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ വൈകിട്ട് നാലുവരെയും ആളുകളെ ഏഴുവരെയും മാത്രമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ റോറോ ജങ്കാർ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു.
വൈപ്പിനിൽ നിന്നും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബസ് സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസുകൾ പുലർച്ചെ മൂന്നു വരെ സർവീസ് നടത്തും. മെട്രോ റെയിൽ പുലർച്ചെ രണ്ടു വരെയും വാട്ടർ മെട്രോ പുലർച്ചെ നാലുവരെയും പ്രവർത്തിക്കും.
Also Read:- ബുള്ഡോസര് വിവാദങ്ങള്ക്കിടെ ഒരേ വേദി പങ്കിട്ട് കേരള-കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിമാര്