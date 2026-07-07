കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു; എയർപോർട്ടിലേക്ക് ജലപാതക്കായി സമഗ്ര സാധ്യതാപഠനം
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) ഇതിനായി പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ എസ്സിഎംഎസ് (SCMS) വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ഔദ്യോഗിക ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു.
Published : July 7, 2026 at 8:46 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗത ശൃംഖലയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ വികസനത്തിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പ്. ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പെരിയാർ വഴി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് (CIAL) വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര സാധ്യതാപഠനം തുടങ്ങുന്നു. കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) ഇതിനായി പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ എസ്സിഎംഎസ് (SCMS) വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ഔദ്യോഗിക ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു.
കെഎംആർഎൽ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, എസ്സിഎംഎസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ പ്രമോദ് തേവന്നൂരും കെഎംആർഎൽ ജനറൽ മാനേജർ ജോ പോൾ എം.യും ആണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.
ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും സാങ്കേതിക സഹകരണവും
വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ജലപാത യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ അടിത്തറ ഒരുക്കുകയാണ് ഈ സംയുക്ത സംരംഭത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ നോളജ് പാർട്ണർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്സിഎംഎസ് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർദിഷ്ട പാതയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. പെരിയാറിലെ ജലപ്രവാഹത്തിന്റെ ഗതിയും വിന്യാസവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മോഡലിംഗ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുള്ള പ്രളയപ്രതിരോധ പഠനങ്ങൾ, നദീതീരങ്ങളിലെ ഭൂപ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതി വ്യതിയാനങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്ന ഫ്ളഡ് പ്ലെയ്ൻ വിലയിരുത്തലുകൾ എന്നിവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും.
സർവേ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗികത തെളിയിക്കുന്ന വിശദമായ സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ടുകളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ഇവർ തയ്യാറാക്കും. കൂടാതെ, കെഎംആർഎൽ ഫീൽഡിൽ നിയോഗിക്കുന്ന സർവേ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുന്നിലുണ്ടാകും. കൃത്യമായ ഡാറ്റാ ശേഖരണ രീതികൾ, സാമ്പിളിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം സർവേ സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, നിർദിഷ്ട വാട്ടർ മെട്രോ വിപുലീകരണ പദ്ധതിക്ക് ശക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഉറപ്പാക്കാൻ എസ്സിഎംഎസിന്റെ ഗവേഷണ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് സാധിക്കും.
മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിൽ
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പാതയെയും ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വ്യോമയാന കേന്ദ്രവുമായി കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി-മോഡൽ ഗതാഗത സംസ്കാരമാണ് ഈ വിപുലീകരണത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഇത് കൊച്ചിയിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് വലിയൊരു പരിഹാരമാകുമെന്ന് കെഎംആർഎൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആധുനിക യാത്രാസംവിധാനമാണ് കെഎംആർഎൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പൊതുഗതാഗത രംഗത്തെ കെഎംആർഎല്ലിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തും എസ്സിഎംഎസിന്റെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഇതൊരു പുതിയ ചരിത്രമാകുമെന്ന് എം.ഡി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ആഗോളതലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സുസ്ഥിര നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് കൊച്ചിയെ നയിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ ചെലവിലും പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമേൽപ്പിക്കാതെയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ആലുവ-സിയാൽ വാട്ടർ മെട്രോ പാതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. സാധ്യതാപഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ട നടപടികളിലേക്ക് കെഎംആർഎൽ കടക്കും.
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