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ആകാശയാത്രയും ആഴക്കടൽ കാഴ്‌ചകളും; കൊച്ചി-ലക്ഷദ്വീപ് യാത്ര ഇനി 80 മിനിറ്റിൽ, സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് നാളെ മുതൽ

വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് കടമത്ത് ദ്വീപിലെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റിങ് സ്ഥാപനമായ 'ഹെവൻ ഐൽസ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' ഡയറക്‌ടർ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം കടമത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
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പർവീസ് കെ

എറണാകുളം: യാത്രക്കാരുടെയും വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെയും ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള സീ പ്ലെയിൻ സർവീസിന് നാളെ തുടക്കമാകുന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ (സിയാൽ) നിന്നാണ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രചാരണങ്ങളില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെ കൽപേനിയിലേക്ക് വെറും 80 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. സ്പൈസ് ജെറ്റിൻ്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ 'സ്കൈ ഹോപ്പ്' ആണ് പത്ത് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഈ സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. സർവീസുകളുടെ ടിക്കറ്റിങ് ഏജൻസിയായി 'ലാൻഡിയാഗോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ്. (ETV Bharat)

സർവീസ് സമയവും ക്രമീകരണവും

ആദ്യ ദിനമായ നാളെ രാവിലെ 8:00 മണിക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന വിമാനം 9:20ന് കൽപേനിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും 287 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൽപേനി, ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ കൊച്ചിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ദ്വീപാണ്. തുടർന്ന് 9:40ന് കൽപേനിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് 10:15ന് കവരത്തിയിലെത്തും. അവിടെ നിന്നും 10:35ന് പുറപ്പെട്ട് 10:55ന് അഗത്തി ദ്വീപിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും. തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ 20 മിനിറ്റുകളുടെ ഇടവേളകളിൽ സർവീസുകൾ നടത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് 12:55ഓടെ കൽപേനിയിലെത്തും. അവിടെ നിന്നും 1:15ന് മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:35ന് സിയാലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സർവീസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ്. (ETV Bharat)

ഈ മാസം 18ന് രാവിലെ 10:00 മണിക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം 4:35നായിരിക്കും വിമാനം കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തുക. 19 മുതൽ കടമത്ത് ദ്വീപിലേക്ക് കൂടി സർവീസ് വ്യാപിപ്പിക്കും. അന്ന് രാവിലെ 7:30ന് പുറപ്പെടുന്ന സർവീസ് വൈകുന്നേരം 3:35ഓടെ കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ദ്വീപുകളിലേക്കും സർവീസ് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
ലക്ഷദ്വീപ്. (ETV Bharat)
CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ്. (ETV Bharat)

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CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
ലക്ഷദ്വീപ്. (ETV Bharat)

യാത്രാ സമയവും ടിക്കറ്റ് നിരക്കും

  • കൊച്ചി - കൽപേനി: 80 മിനിറ്റ്
  • കൽപേനി - കവരത്തി: 35 മിനിറ്റ്
  • കവരത്തി - അഗത്തി / കടമത്ത്: 20 മിനിറ്റ് വീതം

കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൽപേനിയിലേക്ക് 13,191 രൂപ ടിക്കറ്റ് നിരക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി ഒക്ടോബർ മാസം വരെയുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സീ പ്ലെയിൻ ദിവസേന ഒരു സർവീസ് മാത്രമായിരിക്കും നടത്തുക.

CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
ലക്ഷദ്വീപ്. (ETV Bharat)
CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
ലക്ഷദ്വീപ്. (ETV Bharat)

സൗകര്യങ്ങളും ടൂറിസം സാധ്യതകളും

സാധാരണ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള റൺവേയ്ക്ക് പകരം സീ പ്ലെയിനുകൾ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള ജലാശയ ഭാഗമായ വാട്ടർ എയറോഡ്രോമുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാൻഡ് ചെയ്‌ത ശേഷം യാത്രക്കാർക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാനുമായി വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിങ് ജെട്ടികളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
ലക്ഷദ്വീപ്. (ETV Bharat)

സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതി ലക്ഷദ്വീപിലെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് കടമത്ത് ദ്വീപിലെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റിങ് സ്ഥാപനമായ 'ഹെവൻ ഐൽസ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' ഡയറക്‌ടർ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം കടമത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

CIAL NEDUMBASSERY LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
ലക്ഷദ്വീപ്. (ETV Bharat)

ആകാശയാത്രയ്‌ക്കൊപ്പം വേറിട്ടൊരു കാഴ്‌ചാനുഭവം കൂടി സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് പുറമേ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിഐപി യാത്രകൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. 130 ഓളം സീ പ്ലെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന മാലദ്വീപിന് സമാനമായ വലിയ വികസന സാധ്യതകളാണ് ഈ സർവീസിലൂടെ ലക്ഷദ്വീപിന് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത്.

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TAGGED:

CIAL NEDUMBASSERY
LAKSHADWEEP TOURISM SEAPLANE
KOCHI LAKSHADWEEP SEAPLANE
SPICEJET LANDIAGO KALPENI AGATTI
KOCHI TO LAKSHADWEEP SEA PLANE

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