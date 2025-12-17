സംസ്കാരവും സാഹോദര്യവും ഉണർത്താൻ കൊച്ചി; രാജ്യത്തെ ആദ്യ 'ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിന്' 20-ന് തിരിതെളിയും
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് എഴുത്തുകാർ, ചരിത്രകാരന്മാർ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ, കലാകാരൻമാർ, സാമൂഹിക ചിന്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും
Published : December 17, 2025 at 7:39 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 7:45 PM IST
എറണാകുളം: ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യവും ബഹുസ്വരതയും വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ആദ്യ 'ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിന്' എറണാകുളം വേദിയാകുന്നു. സംസ്കാരം, സംവാദം, സാഹോദര്യം, സമത്വം, സമാധാനം എന്നീ അഞ്ച് മൂല്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഡിസംബർ 20 മുതൽ 22 വരെ എട്ട് വേദികളിലായാണ് ഈ സാംസ്കാരിക മഹാസംഗമം നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ വിവിധ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും ചേർന്നാണ് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഡിസംബർ 20-ന് രാവിലെ രാജേന്ദ്ര മൈതാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, പി രാജീവ് എന്നിവർക്കൊപ്പം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഹിന്ദി കവി അശോക് വാജ്പേയ്, തെലുങ്കു സാഹിത്യകാരനും ഗാനരചയിതാവുമായ സുദ്ധല അശോക് തേജ തുടങ്ങിയ സാംസ്കാരിക നായകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ടി പത്മനാഭൻ, സൈദ് മിർസ, കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാന്, ഷീല, മേദിനി, അശോക് വാജ്പേയ്, മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, സി ജെ കുട്ടപ്പൻ, ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷേക്ക്, സി എൽ ജോസ്, ഉമയാൾപുരം ശിവരാമൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും.
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് എഴുത്തുകാർ, ചരിത്രകാരന്മാർ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ, കലാകാരൻമാർ, സാമൂഹിക ചിന്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ, സംവാദങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, നാടക-ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ, ഗോത്ര–നാടൻ–ക്ലാസിക്കൽ കലാവതരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മഹാസംഗമം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യവും ബഹുസ്വരതയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ചരിത്രപുരുഷന്മാരുടെ പേരുകളിലുള്ള വേദികളായി മാറും.
- ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ട് – കേക
- രാജേന്ദ്ര മൈതാനം – ടാഗോർ വേദി,
- ലളിതകല അക്കാദമി – ഷേക്സ്പിയർ സ്ക്വയർ (4 വേദികൾ),
- ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം – വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വേദി
- സുഭാഷ് പാർക്ക് – പിക്കാസോ വേദി,
- ഫൈൻ ആർട്സ് ഹാൾ – കാളിദാസരംഗ വേദി
ചിന്തകരുടെ വലിയ നിര
എഴുത്തുകാർ, ചരിത്രകാരന്മാർ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ കോൺഗ്രസിൽ അണിനിരക്കും. ജാവേദ് അക്തർ, അശോക് വാജ്പേയ്, കെ സച്ചിദാനന്ദൻ, എം മുകുന്ദൻ, ടി പത്മനാഭൻ, രാജാത്തി സൽമ, ജി എൻ ദേവി, ഡോ. എം എൻ കാരശ്ശേരി, സൈദ് മിർസ, രത്ന പഥക് ഷാ, സുധൻവ ദേശ്പാണ്ഡെ, ഉമയാൾപുരം ശിവരാമൻ, കലാമണ്ഡലം ഗോപി, ശാന്താ ധനഞ്ജയൻ, കനിമൊഴി എംപി, സിദ്ധാർത്ഥ് വരദരാജൻ, സു. വെങ്കിടേശൻ എംപി എന്നിവർ വിവിധ സെഷനുകളിൽ സംവദിക്കും.
ഡിസംബർ 21: ഭാഷ, മാധ്യമം, ചരിത്രം – ഭാഷയും മാധ്യമങ്ങളും (മോഡറേറ്റർ: ഡോ. എസ്. ശാരദക്കുട്ടി), കീഴടി പുരാവസ്തു കണ്ടെത്തലുകൾ (കനിമൊഴി കരുണാനിധി എംപി, സു. വെങ്കിടേശൻ എംപി), ‘നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും സംസ്കാരവും’, റിത്വിക് ഘട്ടക് അനുസ്മരണം, രവിവർമ്മ മുതൽ ബിനാലെ വരെ കലാ ചരിത്ര സംവാദം.
കലാസമന്വയം
ഡിസംബർ 20ന് രാവിലെ മഹാരാജാസ് കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഇൻ്ററാക്ടിവ് സോങ് രാജേന്ദ്ര മൈതാനിയിൽ നടക്കും. അതിനുശേഷം പത്മഭൂഷൺ ഉമയാൾപുരം ശിവരാമൻ്റെ സാനിധ്യത്തിൽ പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടിമാരാരും 51 കലാകാരന്മാരും ചേർന്നവതരിപ്പിക്കുന്ന വാദ്യ സമന്വയവും തുടർന്ന് ഹരിനാരായണൻ എഴുതി ബിജിപാൽ സംഗീതം നിർവഹിച്ച മുദ്ര ഗീതത്തിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം സെൻ്റ് തെരേസസ് കോളജും അവതരിപ്പിക്കും.
സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ നടൻ മമ്മൂട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കലാവതരണങ്ങൾ, ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം, ഭിന്നശേഷി അവതരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകും.
സെമിനാറുകളിലും സംവാദങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗൂഗിൾ ഫോം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്: culturedirectorate.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്.
Also Read: കിഫ്ബി ഇടപാടിൽ ഇഡി അപ്പീൽ; സിംഗിൾ ബഞ്ച് അധികാരപരിധി മറികടന്നു, സ്റ്റേ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം