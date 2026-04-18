സത്യസന്ധതയുടെ കേരള മാതൃക; ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതയ്ക്ക് ഫോൺ തിരികെ നൽകി വിനോദ്

ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശി ജാക്വലിൻ എബ്രഹാമിന് നഷ്‌ടപ്പെട്ട വിലപിടിപ്പുള്ള ഐഫോൺ തിരികെ നൽകിയാണ് പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിയായ വിനോദ് നാടിനാകെ മാതൃകയായത്

ernakulam Kochi taxi drivers taxi DRIVER HONOURED driver returned phone
Taxi driver vinod and Jacqueline Abrahams (ETV Bharat)
Published : April 18, 2026 at 2:13 PM IST

എറണാകുളം: ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടി എത്തിയ അന്യനാട്ടിൽ വച്ച് തൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഫോൺ നഷ്‌ടപ്പെട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അങ്ങനെയൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായ വിദേശ വനിതയ്ക്ക് മുന്നിൽ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ഡിടിപിസി പ്രീ പെയ്ഡ് ടാക്‌സി ഡ്രൈവറായ വിനോദ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശി ജാക്വലിൻ എബ്രഹാമിന് നഷ്‌ടപ്പെട്ട വിലപിടിപ്പുള്ള ഐഫോൺ തിരികെ നൽകിയാണ് പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിയായ വിനോദ് നാടിനാകെ മാതൃകയായത്.

കൊച്ചി തീരത്തെത്തിയ ആഡംബര ക്രൂയിസ് കപ്പലായ അസമരയിലെ യാത്രക്കാരിയായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ വംശജയായ ജാക്വലിൻ. തൻ്റെ വിനോദയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇവർ കേരളത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായ കൊച്ചിയിലും എത്തിയത്.

നഗരക്കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രീ പെയ്ഡ് ടാക്‌സി സർവീസാണ് ഇവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. വിനോദ് ഓടിച്ചിരുന്ന ടാക്‌സിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര. നഗരത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഐഫോൺ കാറിനുള്ളിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ ഫോൺ നഷ്‌ടപ്പെട്ട കാര്യം ജാക്വലിൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി വാഹനം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് സീറ്റിനു താഴെ കിടക്കുന്ന ഫോൺ വിനോദിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

ഉടമയെ തേടി

ഫോൺ ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ അത് ഉടമയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചു നൽകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. തൻ്റെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്‌ത വിദേശിയുടേതാണ് ഫോൺ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച വിനോദ് ടൂറിസം വകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അവരുടെ സഹായത്തോടെ കപ്പലിലേക്ക് മടങ്ങിയ വിദേശ സഞ്ചാരിയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു. അധികൃതർക്കൊപ്പം നേരിട്ടെത്തിയാണ് വിനോദ് ഫോൺ കൈമാറിയത്.

ഫോൺ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതി വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്ന വിദേശിക്ക് വിനോദിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വലിയ അദ്ഭുതവും സന്തോഷവുമാണ് നൽകിയത്. യാത്രയുടെ വിവരങ്ങളും മറ്റ് വിലപ്പെട്ട രേഖകളും ആ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ഫോൺ ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിനോദിനെ ചേർത്തുപിടിച്ച് അവർ നന്ദി അറിയിച്ചു.

ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാർ (ETV Bharat)

മുൻപും സമാന സംഭവം

വിനോദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാദ്യമായല്ല ഇത്തരം സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമാനമായ രീതിയിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയ ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശികളുടെ സ്വർണവും പണവും വിനോദിൻ്റെ കാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്നും യാത്രക്കാരെ ഇറക്കിയ സ്ഥലത്ത് പോയി അവരെ കണ്ടെത്തി സ്വർണവും പണവും തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ദീർഘകാലം ആ കുടുംബം താനുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായി വിനോദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഒരുക്കാൻ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും. വിനോദിൻ്റെ സത്യസന്ധത കൊച്ചിൻ സീപോർട്ട് ടാക്‌സി ഡ്രൈവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് ആകെ അഭിമാനം പകരുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി സഹീർ പ്രതികരിച്ചു.

വിനോദ് (ETV Bharat)

ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ വളർച്ചയിൽ ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാരുടെ പെരുമാറ്റവും സത്യസന്ധതയും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം. വിനോദിൻ്റെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തെ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജിജോ ജോസഫ് അഭിനന്ദിച്ചു. വിനോദിനെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഇത്തരം നന്മകളാണ് കേരളത്തെ വിദേശികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നതെന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു സാധനം തിരികെ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തേക്കാൾ ഉപരി ആ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇതിലൂടെ വർധിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ സംഭവം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നൽകുന്നത്. വിനോദിൻ്റെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വിദേശികൾക്ക് മുൻപിൽ കൊച്ചിയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും യശസ്സുയർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.

KERALA TOURISM GOOD DEEDS
HONEST TAXI DRIVER KOCHI
AUSTRALIAN TOURIST LOST PHONE
KERALA DTPC TAXI SERVICE
KOCHI TAXI DRIVER

