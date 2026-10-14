കൊച്ചി സിനഗോഗ് ആക്രമണം: പിന്നിൽ പാക് തീവ്രവാദികൾ? പ്രതിക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ
ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ), ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (ഐബി), റോ, സംസ്ഥാന തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് (എടിഎസ്), സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം എന്നിവർ പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്
Published : October 14, 2026 at 8:46 AM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളം മാർക്കറ്റിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കടവുംഭാഗം ജൂത സിനഗോഗിന് മുൻപിൽ തീവച്ച സംഭവത്തിൽ രാജ്യാന്തര തീവ്രവാദ ബന്ധം സംശയിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുന്നത്തുനാട് പുത്തൻകുരിശ് വടയമ്പാടി സ്വദേശി എബിൻ പോളിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ എന്നിവർ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനഗോഗിന് പ്രത്യേക പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് നീല നിറത്തിലുള്ള ഇഗ്നിസ് കാറിലെത്തിയ പ്രതി സിനഗോഗിൻ്റെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ ബ്ലോസംസ് എന്ന നഴ്സറിക്ക് നേരെ തീവച്ചത്.
വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പെട്രോളൊഴിച്ച് നഴ്സറിയുടെ പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾക്കും ഫ്ലെക്സുകൾക്കും തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇയാൾ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞു. സിനഗോഗ് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സറി ഉടമയും സിനഗോഗിൻ്റെ സംരക്ഷകനുമായ വ്യക്തി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
രാവിലെ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അരുൺ കെ പവിത്രൻ, എറണാകുളം സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ സിബി ടോം, ഇൻസ്പെക്ടർ അനീഷ് ജോയ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഭൂരിഭാഗം കടകളിലെയും സിസിടിവികൾ രാത്രിയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നത് വെല്ലുവിളിയായെങ്കിലും ലഭ്യമായ ദൃശ്യങ്ങളും നൂറ്റമ്പതോളം പേരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹായവും ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് കാറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
തുടർന്ന് പിതാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പുത്തൻകുരിശിലെ വാടകവീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം പൊലീസ് തന്ത്രപരമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ പ്രതിയെ പിടികൂടിയ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസിൻ്റെ അതിവേഗ അന്വേഷണത്തെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയും പ്രശംസിച്ചു.
ടെലഗ്രാം വഴിയുള്ള നിർദേശം, പ്രതിഫലം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ
ടെലഗ്രാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ലഭിച്ച നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയത്. ബോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അജ്ഞാതനായ വ്യക്തിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
സിനഗോഗിൻ്റെ ചിത്രം അയച്ചുകൊടുത്ത് അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് പ്രതി തീവച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി അയച്ചുകൊടുത്തതിന് പ്രതിഫലമായി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴി ഇയാൾക്ക് പണം ലഭിച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസമായി ഇയാൾ ഈ അജ്ഞാത വ്യക്തിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. എസ്ആർ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലാണ് ഇവർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത്. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി
സിനഗോഗ് ആക്രമണം വിജയകരമായാൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി, മുംബൈ, അമൃത്സർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്താൻ തീവ്രവാദികൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഒരു കാർ ഷോറൂമിന് പ്രതി തീവച്ചിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുത്തതിനും ഇയാൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ലഭിച്ചിരുന്നു. പുണെയിൽ നിന്ന് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ എബിൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.
പ്രതി താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിവിധയിനം ലഹരിമരുന്നുകളും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം റൂറൽ പൊലീസും പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസും വെവ്വേറെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളതും ചരിത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ആരാധനാലയത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. റോ, സംസ്ഥാന തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ്, സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം എന്നിവരും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കെതിരെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
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