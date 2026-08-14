തെരുവിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ വൻ സംഘർഷം: വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പാലാരിവട്ടം പൊലീസ്
സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Published : August 14, 2026 at 7:22 PM IST
എറണാകുളം: നഗരമധ്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി കോളജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ പരസ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടി. തേവര സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് (എസ് എച്ച്) കോളജിലെയും എറണാകുളം ഗവ ലോ കോളജിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കടവന്ത്ര സൗത്ത് ജനതാ റോഡിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ക്രൂരമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. പരസ്പരം സംഘർഷം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവത്തിൽ പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് ഊർജ്ജിത അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
നേരത്തെ മുതൽ ഇരു കോളജുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചില തർക്കങ്ങളും വൈരാഗ്യവും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ സൗത്ത് ജനതാ റോഡിലെ ചായക്കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇരുവിഭാഗവും മുഖാമുഖം എത്തിയത്. ചെറിയ വാക്കുതർക്കത്തോടെ തുടങ്ങിയ തർക്കം നിമിഷങ്ങൾക്കകം രൂക്ഷമായ കൈയാങ്കളിയിലേക്കും ആക്രമണത്തിലേക്കും വഴിമാറുകയായിരുന്നു.
വഴിയാത്രക്കാരെയും പ്രദേശവാസികളെയും ഒരേപോലെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളിലൊരാളെ കൂട്ടമായി വളഞ്ഞിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് നിലത്തു വീഴ്ത്തുന്നത് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ശക്തമായ പൊലീസ് സുരക്ഷ നിലനിൽക്കുന്ന കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തിൽ അടുത്തകാലത്തൊന്നും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരാതിയില്ലെങ്കിലും കേസെടുത്ത് പൊലീസ്; കർശന നടപടി
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ആരും ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സംഘർഷത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഉടൻ തന്നെ പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുന്ന രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കലാലയങ്ങൾ അറിവിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളാകേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, തെരുവിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നത് സമൂഹത്തിന് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നഗരമധ്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി എറണാകുളം ലോ കോളജ്, തേവര എസ് എച്ച് കോളജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഏറെ ആശങ്കജനകമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ ഇത്തരം അക്രമവാസനകളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തലത്തിലുള്ള കർശന നിയമനടപടികൾക്കൊപ്പം, അച്ചടക്കം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കോളജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
Also Read: സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിലെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് യുപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ; സർക്കാർ ചർച്ചയിൽ സമവായം