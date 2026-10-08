സൗദിയിൽ സുരക്ഷാഭീഷണി: കൊച്ചിയിൽ നിന്നും റിയാദിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി
കൊച്ചി-റിയാദ് വിമാന സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി റദ്ദാക്കി.
Published : October 8, 2026 at 8:08 PM IST
എറണാകുളം: സൗദി അറേബ്യയിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും റിയാദിലേക്കുള്ള രണ്ട് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. സൗദി അറേബ്യയിലെ രണ്ട് വിമാന താവളങ്ങളിലേക്ക് ഹുതി വിഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ റിയാദ് കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെ തുടർന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി.
കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർ നാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിഭാഗമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) വൈകുന്നേരം 7:55-ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന അകാസ എയറിൻ്റെ QP 523 സർവീസും രാത്രി 9:40-ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന സൗദിയയുടെ SV 775 സർവീസുമാണ് റദ്ദാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ തടസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ തീരുമാനിച്ചത്.
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ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന നിരവധിയായ പ്രവാസി യാത്രക്കാരെയും മറ്റ് യാത്രാസംഘങ്ങളെയും ഈ അപ്രതീക്ഷിത റദ്ദാക്കൽ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് നിലവിലെ തീരുമാനമെന്ന് എയർപോർട്ട് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സർവീസുകളിൽ മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാരും വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതത് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ സെൻ്ററുകളുമായി അടിയന്തരമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ നൽകുന്നത്, യാത്രാ തീയതി സൗജന്യമായി മാറ്റി നൽകുന്നത്, കൂടാതെ ലഭ്യമായ മറ്റ് ബദൽ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എയർലൈൻ സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാകും. യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് സർവീസുകളുടെ നിലവിലെ കൃത്യമായ സ്ഥിതി എയർലൈനുകൾ വഴിയോ എയർപോർട്ട് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വഴിയോ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
റിയാദിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുമെന്നും സിയാൽ വ്യക്തമാക്കി. അതേ സമയം സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹുതി വിഭാഗം തുടർച്ചയായി ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. റിയാദ്, അബ്ഹ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന റോക്കറ്റ് ആക്രമണ ത്തിൽ മുന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങൾ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഹുതികൾ പ്രഖാപിച്ചിരുന്നു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിച്ചത്.
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