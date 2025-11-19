വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ: 60 വർഷംകൊണ്ട് കമ്മത്ത് വീട്ടുവളപ്പിൽ തീർത്തത് അപൂർവ വനവിസ്മയം
കാനറാ ബാങ്കിലെ ജോലി രാജിവെച്ച് 60 വർഷം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം 3000-ത്തോളം സസ്യങ്ങളും 300 ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ വനം സൃഷ്ടിച്ചത്
എറണാകുളം: കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തമ്മനം സൗത്ത് ജനതാ റോഡിനടുത്ത് ഒന്നരയേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് പുരുഷോത്തമ കമ്മത്ത് ഒരുക്കിയ മനുഷ്യനിർമിത വനം പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വേറിട്ട മാതൃകയാണ്. വനം സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുകാലത്ത് നാട്ടുകാർ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ച കമ്മത്തിനെ തേടി ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഇന്ന് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യനിർമിത വനം കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഒരു വിസ്മയമാണ്.
എവി പുരുഷോത്തമ കമ്മത്ത് എന്ന പ്രകൃതിസ്നേഹിയുടെ ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്, സ്വന്തം വീടിന് ചുറ്റും അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വനമായി മാറിയത്. ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സസ്യങ്ങൾ, സ്വദേശിയും വിദേശിയുമായ അപൂർവയിനം മരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തോളം സസ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
നഗരത്തിലെ കുളിർമയുള്ള കാഴ്ച
നഗരത്തിലെ ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുരുഷോത്തമ കമ്മത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ മനസിനും ശരീരത്തിനും കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ലഭിക്കുക. നട്ടുച്ച നേരത്തുപോലും സൂര്യരശ്മി പതിക്കാത്ത ഇവിടെ എപ്പോഴും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ്. പക്ഷികളുടെ കളകളാരവം കേട്ടാൽ നമ്മൾ നഗരത്തിലാണോയെന്ന് സംശയിച്ചുപോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടുത്തേത്. മൂവായിരത്തോളം സസ്യങ്ങളിൽ മുന്നൂറോളം ഫലവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്.
മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും സജീവമല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്ര വനങ്ങൾ, ദശമൂലം, ദശപുഷ്പങ്ങൾ, നാല്പാമരം, ത്രികടു, ത്രിഫല തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുരുഷോത്തമൻ തൻ്റെ ശേഖരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി. വനത്തിൽ പോലും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപൂർവയിനം സസ്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഔഷധമൂല്യമുള്ളതും, പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കൻമാർ ഊന്നുവടിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുമായ ലോകത്തിൽ തന്നെ അപൂർവയിനമായ ചെന്തുരുണി, അഷ്ടവർഗത്തിൽപ്പെട്ട മേധ, മഹാ മേധ, നാഗലിംഗമരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സസ്യങ്ങളാണ് കമ്മത്തിൻ്റെ വനത്തിൽ തഴച്ചുവളരുന്നത്.
ജോലി രാജിവച്ച് കർഷകനായി
കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷോത്തമ കമ്മത്തിന് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രകൃതിയോടും സസ്യങ്ങളോടും അതീവ താത്പര്യമായിരുന്നു. പലതരം അപൂർവ സസ്യങ്ങളും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ്, ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. 1968 മുതൽ സസ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വീടിന് ചുറ്റും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 1972ൽ കാനറാ ബാങ്കിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. ജോലിയും സസ്യശേഖരണവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമായതോടെ 1984ൽ ജോലി രാജിവച്ച് മുഴുവൻ സമയ കർഷകനായി മാറുകയായിരുന്നു.
ജോലി രാജി വച്ച് സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനാവുന്നതിനോട് പലർക്കും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ജോലിയും വരുമാനവും ഇല്ലാതാകുന്നത് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമോയെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പുരുഷോത്തമ കമ്മത്ത് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് മാനസിക സംതൃപ്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരത്തിലെ ചൂടിനെക്കാൾ മൂന്ന് ഡിഗ്രിയെങ്കിലും ഇവിടെ ചൂട് കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തി
ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കാടുപിടിച്ച പറമ്പിലെ വീട് എന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാർ തൻ്റെ വീടിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. തന്നെ ഭ്രാന്തനെന്ന് പോലും നാട്ടുകാർ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതിയെല്ലാം മാറി. പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും ഇവിടെ എത്തുന്നു. നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലൊരു വനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന സ്വപ്നം യഥാർഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും പുരുഷോത്തമ കമ്മത്ത് പറയുന്നു.
വെള്ളം പണം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്. താൻ ഇപ്പോൾ യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ കൈയിൽ കരുതുന്ന വിത്തുകൾ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവിടേക്ക് വലിച്ചെറിയാറുണ്ട്. ഇവ മുളച്ച് പുതിയ ചെടികൾ വളരട്ടെയെന്നതാണ് തൻ്റെ താത്പര്യമെന്നും കമ്മത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
എഴുപത്തിയേഴാം വയസിലും വനപരിപാലനത്തിൽ മുഴുകിയാണ് പുരുഷോത്തമ കമ്മത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഇതിനകം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ആശ ലതയും മൂന്ന് മക്കളും പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നത്.
