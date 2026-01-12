ETV Bharat / state

ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ കേസ്; ഡൽഹി സ്വദേശിക്കെതിരെ കൊച്ചിയിൽ കേസെടുത്തു

അമിത ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ, ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ കാർ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പരാതിക്കാരന്‍റെ പക്കൽ നിന്ന് 14 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് കേസ്.

ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയില്‍ കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ പരിശോധന- ഫയല്‍ ചിത്രം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 12:22 PM IST

എറണാകുളം: ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള വാഹനക്കടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് ആദ്യ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വാഹനക്കടത്തിലെ ഏജന്‍റെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡൽഹി സ്വദേശി രോഹിത് ബേദിക്കെതിരെയാണ് കൊച്ചി സെൻട്രൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. എറണാകുളം സ്വദേശി യഹിയ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

അമിത ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ, ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ കാർ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പരാതിക്കാരന്‍റെ പക്കൽ നിന്ന് 14 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് കേസ്. 2024 ജൂൺ 29-ന് രോഹിത് ബേദി കൊച്ചി സ്വദേശി യഹിയയുമായി കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കുകയും 50,000 രൂപ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു. ജൂലൈ ഒന്നിന് പരാതിക്കാരന്‍റെ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക് രവിപുരം ശാഖയിൽ നിന്നും പ്രതിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 4,50,000 രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു.

Police FIR (ETV Bharat)

തുടർന്ന് കാർ എടുക്കാൻ പോയ പരാതിക്കാരന്‍റെ സുഹൃത്തായ ഷിബിൻ അഹമ്മദ് മുഖേന 5,00,000 രൂപ പണമായും 4,00,000 രൂപ അക്കൗണ്ട് വഴിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 14 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റി. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും നിയമവിരുദ്ധ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത HP-52-B-6295 എന്ന നമ്പറിലുള്ള, ഇന്ത്യയിൽ റീ-രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാർ കൈമാറിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Bhutan Vehicle Smuggling Car Kochi Police Operation Numkhor
Police FIR (ETV Bharat)

പരാതിക്കാരന്‍റെ വാഹനം 'ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ' എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഭൂട്ടാനിൽ പട്ടാളം ഉപേക്ഷിച്ച വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയെന്ന പരാതി നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെത്തിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി വിൽപന നടത്തിയെന്ന വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കസ്റ്റംസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനെത്തുടർന്ന് നടന്മാരായ ദുൽഖർ സൽമാൻ, അമിത് ചക്കാലക്കൽ തുടങ്ങിയവരുടെ വാഹനങ്ങളും കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് നികുതി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നും കേരളത്തിൽ മാത്രം നൂറ്റിയമ്പതിലധികം വാഹനങ്ങൾ വിൽപന നടത്തിയെന്നുമാണ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതാണ് ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്തെന്നും കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ അമ്പതിൽ താഴെ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കസ്റ്റംസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് എന്നിവർക്കും വാഹനക്കടത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് കസ്റ്റംസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല.

