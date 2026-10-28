ചേരാനല്ലൂർ അപകടം: പൊലീസിൻ്റെ ഗുരുതര വീഴ്ചയിൽ നടപടി; കൊച്ചി കമ്മിഷണറെ മാറ്റും
ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ച 17കാരൻ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായത്
Published : October 28, 2026 at 9:33 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചേരാനല്ലൂരിൽ ലൈസൻസില്ലാത്ത 17കാരൻ വാഹനമിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷിനെ മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. ദക്ഷിണമേഖല ഐജിയായ ആർ. നിശാന്തിനി പുതിയ കൊച്ചി കമ്മിഷണറാകും. മുഖ്യമന്ത്രി ഫയലിൽ ഒപ്പിടുന്നതോടെ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങും.
ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ച 17കാരൻ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായത്. വാഹനത്തിൻ്റെ ആർസി ഉടമ ഒരു ജഡ്ജിയാണ്. അപകടം നടന്നയുടനെ പുലർച്ചെ മൂന്നിനും മൂന്നരയ്ക്കും ഇടയിൽ തന്നെ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുറ്റവാളിക്ക് അനുകൂലമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇടപെടാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായില്ല. എഫ്ഐആർ ഇടുന്നതിലും വാഹന ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിലും 32 മണിക്കൂർ വൈകി. ഈ ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ, സിഐ, ഗ്രേഡ് എസ്ഐ, ഒരു സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
സസ്പെൻഷൻ നടപടി നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കമ്മിഷണറെ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം വരുന്നത്. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മേലധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ കമ്മിഷണർ വലിയ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്ന് എഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയതിന് ശേഷമാണ് കമ്മിഷണർ മുകളിലോട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് എഡിജിപിക്ക് തന്നെ മരണവീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. സമരം നടത്തുന്ന നാട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരിട്ട് പോയി ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടി വന്നു.
പൊലീസിനെ തള്ളിപ്പറയേണ്ട സാഹചര്യം സർക്കാരിനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും ഉണ്ടായതോടെയാണ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. കാളിരാജ് മഹേഷിനെ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റാനുള്ള ചർച്ചകൾ നേരത്തെ തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ചില ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെത്തന്നെ നിലനിർത്താൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഈ സമ്മർദങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ചേർന്ന് കമ്മിഷണറെ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഫയലിൽ ഒപ്പിട്ടാലുടൻ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങും.
ചേരാനല്ലൂരിൽ നടന്ന വാഹനാപകടം കേരള മനഃസാക്ഷിയെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി വാഹനം ഓടിച്ച് ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്തപ്പോൾ, നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. കേവലം താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമല്ല, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത്. കാളിരാജ് മഹേഷിന് പകരം ദക്ഷിണമേഖല ഐജിയായ ആർ. നിശാന്തിനിയെയാണ് പുതിയ കൊച്ചി കമ്മിഷണറായി നിയമിക്കുന്നത്. കാളിരാജ് മഹേഷിന് ഏത് നിയമനം നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. നിലവിൽ എസ്സിആർബിയുടെ ഐജിയായ സൈബർ ഡിവിഷൻ്റെ ചുമതലയുള്ള പി. പ്രകാശ് ദക്ഷിണമേഖല ഐജിയായി എത്തും.
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