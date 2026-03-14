ബട്ടണമർത്തിയാൽ വാഹനങ്ങൾ നിൽക്കും; കൊച്ചിയിൽ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കായി 'പെലിക്കൻ ക്രോസ്'
കുസാറ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപവും അപ്പോളോ ജങ്ഷനിലുമാണ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. മന്ത്രി പി. രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ലയൺസ് ക്ലബ്ബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നൂറിടങ്ങളിലേക്ക് പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും.
Published : March 14, 2026 at 2:55 PM IST
എറണാകുളം: നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ഇനി സുരക്ഷിതമായി റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ അത്യാധുനിക സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു. കളമശേരിയിലെ കുസാറ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപവും അപ്പോളോ പ്രീമിയർ ജങ്ഷനിലും പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച പെലിക്കൻ ക്രോസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് നിർവഹിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഒപ്പം പരിപാടിയുടെ അനുബന്ധമായ യാത്രികർക്കൊപ്പം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കാൽനടയാത്രക്കാർക്കായി ഈ പുതിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നഗരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ഗതാഗത പരിഷ്കാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി നേരത്തെ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. അമിതവേഗത്തിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് വലിയ തോതിൽ അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പരാതി വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുതിയ പരീക്ഷണവുമായി അധികൃതർ രംഗത്തെത്തിയത്.
എന്താണ് പെലിക്കൻ ക്രോസ്
കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ സിഗ്നൽ സംവിധാനമാണിത്. റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കേണ്ട യാത്രികർ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിലെ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതോടെ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സിഗ്നൽ ചുവപ്പായി മാറുകയും, കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായി മറുവശത്തെത്താൻ ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ കളമശേരി ആര്യാസ് ജങ്ഷനിൽ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റായി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ സംവിധാനം വലിയ വിജയമായി മാറിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ നഗരത്തിലെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്.
വിപുലമായ പദ്ധതികൾ
പദ്ധതിയുടെ വരുംകാല സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പി രാജീവ് വിശദീകരിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ പത്തോളം പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ പെലിക്കൻ ക്രോസുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തുടർന്ന് ലയൺസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ നൂറോളം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പരിഷ്കാരം ഗതാഗത മേഖലയിൽ പുതിയൊരു സംസ്കാരം കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഡ്രൈവർമാരും കാൽനടയാത്രക്കാരും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ലയൺസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ, വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ ജങ്ഷനുകളിൽ ഇത്തരം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നതോടെ അപകടങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Also Read:- പ്ലസ്ടു ബയോളജി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോകണേ