നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: സുഹൈലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും പ്രതികൾ
ഒക്ടോബർ 11ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം അത്താണിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്
By PTI
Published : October 12, 2026 at 11:57 AM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശേരി അത്താണിയിൽ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്ന് യുവാക്കൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെയും പൊലീസ് പ്രതിചേർത്തു. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നിനാവ്, അമീർ, ജോയൽ എന്നിവരെയാണ് കേസിൽ പുതുതായി പ്രതിചേർത്തത്. മദ്യപിച്ച് അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയതിന് ഒന്നാം പ്രതിയായ സുഹൈൽ സജീവിനെതിരെ (19) മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബർ 11ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം അത്താണിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. തൃക്കാക്കരയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കർണാടക സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ജോലിക്ക് ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇവരുടെ പിന്നിലേക്ക് മിനി കൂപ്പർ കാർ അതിവേഗത്തിൽ വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ മൂവരും തൽക്ഷണം മരിച്ചു.
ഒളിവിൽ പോയ സുഹൃത്തുക്കൾ പിടിയിൽ
അപകടത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ച സുഹൈലിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നീട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. നിനാവിനെ ഞായറാഴ്ച തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് അമീർ, ജോയൽ എന്നിവരും കാറിലുണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഇവർ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ കയറി സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് പ്രാദേശിക പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പിടിയിലാവുകയുമായിരുന്നു. പ്രതികളായ മൂന്നുപേരുടെയും അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി സുഹൈലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് പൊലീസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകും.
ബാറുകൾക്കെതിരെ എക്സൈസ് നടപടി
അമീറും ജോയലും എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എറണാകുളം നഗരത്തിലെ ബാറുകളിൽ സുഹൈലും നിനാവും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമിതമായി മദ്യപിച്ചിട്ടും ഇവർ വീണ്ടും മദ്യപാനം തുടരുകയും പിന്നീട് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് അമീറും ജോയലും നെടുമ്പാശേരിയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ വിമാനം വൈകിയതിനെത്തുടർന്ന്, സുഹൈലിനൊപ്പം മിനി കൂപ്പറിൽ അതിവേഗ യാത്രയ്ക്ക് ഇവർ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു. പ്രതിയായ സുഹൈൽ ഒന്നിലധികം ബാറുകളിൽ കയറി മദ്യപിച്ചതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്, നിയമവിരുദ്ധമായി മദ്യം നൽകിയ ബാറുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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അപകടസമയത്ത് കാർ മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതിന് പുറമെ, സുഹൈൽ മുൻപും മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ വാഹനമോടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അപകടത്തിന് ശേഷം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
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