നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം; സുഹൈലിനൊപ്പം വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കെതിരെ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ്
കാറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമീർ, ജോയൽ എന്നിവരെ രാത്രിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. നിനവ്, അമീർ, ജോയൽ എന്നിവർക്കെതിരെ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തി.
Published : October 12, 2026 at 1:47 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശേരിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി സുഹൈലിനൊപ്പം വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കാറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമീർ, ജോയൽ എന്നിവരെ രാത്രിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. നിനവ്, അമീർ, ജോയൽ എന്നിവർക്കെതിരേയാണ് ഇപ്പോള് പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതി സുഹൈൽ മദ്യപിച്ച മൂന്നു ബാറുകൾക്കെതിരെ എക്സൈസും കേസടുത്തിട്ടുണ്ട്. 23 വയസിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മദ്യം നൽകരുതെന്ന കേരള അബ്കാരി നിയമം ലംഘിച്ച് മദ്യം നൽകിയതിനാണ് കേസെടുത്തത്.
കടവന്ത്ര ദയ റീജൻസി, പാലാരിവട്ടം മൺസൂൺ എംപ്രസ്, നെടുമ്പാശേരി മാരിയറ്റ് എന്നി ബാറുകൾക്കെതിരെയാണ് കേസ്. സുഹൈർ സജീവ് അമിത വേഗതയിൽ കാറോടിച്ചതായി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പ്രതി കാറോടിച്ചത്. ഇതു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വാഹന വിദഗ്ധരുടെ സഹായം പൊലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനം കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ഇന്ന് പരിശോധിക്കും. പ്രതി സുഹൈലിൻ്റെ ലൈസൻസ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്യും. ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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പത്തൊമ്പത് വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ സുഹൈലിൻ്റെ പ്രധാന ഹോബി വേഗത്തിൽ കാറോടിക്കലാണ്. എന്നാൽ ഈ വേഗ ലഹരിയുടെ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്തുന്നതിൽ സുഹൈലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നു മാത്രമല്ല സുഹൈലിൻ്റെ കാർ ഭ്രാന്തിനെ അഭിമാനമായി കണ്ട്, അവനൊരു ജന്മദിന സമ്മാനമായി അമ്മ ഒരു മിനി കൂപ്പർ സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഇതോടൊപ്പം സുഹൈൽ മദ്യലഹരിയിൽ കൂടി ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇയാൾ അപകടകാരിയായി മാറിയത്. മിനി കൂപ്പർ 220 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടിച്ച് സമൂഹ മധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്തെങ്കിലും ഇത് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് തിരുത്തേണ്ടവർ മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതാവട്ടെ നിരപരാധികളായ, കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണിയായി മാറേണ്ട മൂന്നുപേരുടെ ജീവനെടുക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ആലപ്പുഴയിലെ സുഹൈലിൻ്റെ അയൽവാസികൾ തങ്ങളറിയുന്ന, നാണം കുണുങ്ങിയായ പയ്യൻ ഇത്ര വലിയ അപകടകാരിയായി മാറിയെന്ന് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ്. കൊച്ചിയിൽ വസ്ത്ര വ്യാപാരം നടത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓപ്പം കാക്കനാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിലായതിനാൽ സുഹൈലിനെ നാട്ടുകാർക്ക് അധികം അറിയില്ലന്നാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചത്.
ഇന്നലെ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം കൊച്ചി എയർ പോർട്ടിലെത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു സുഹൈൽ എത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ സുഹൈൽ ഒടിച്ച മിനി കൂപ്പർ വിമാനത്താവള റോഡിലെത്തി ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് നേരെയാണ് പാഞ്ഞുകയറിയത്.
വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ട് യുവതികളും ഒരു യുവാവും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് റോഡിൽ വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ടതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും ആലുവ ഡിവൈ എസ്പി ബൈജു പൗലോസ് അറിയിച്ചു.
അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജോലിക്കായി തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് ഈ അപകടത്തിൽ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്.
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