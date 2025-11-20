ETV Bharat / state

കൊച്ചി നേവി മാരത്തൺ ആറാം പതിപ്പൊരുങ്ങുന്നു; റെക്കോർഡ് പങ്കാളിത്തം, ആകർഷണം 'ഫാമിലി റൺ'

മാരത്തണിൻ്റെ ജഴ്സി പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ സതേൺ നാവിക കമാൻഡ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് വിഎസ്എം റിയർ അഡ്മിറൽ ഉപാൽ കുണ്ടു പങ്കെടുത്തു

Kochi Navy Marathon
കൊച്ചി നേവി മാരത്തണിൻ്റെ ജഴ്സി പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 1:07 PM IST

എറണാകുളം: സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും ഫിറ്റ്‌നസിൻ്റെയും സന്ദേശവുമായി ദക്ഷിണമേഖല നാവിക കമാൻഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചി നേവി മാരത്തണിൻ്റെ (കെഎൻഎം-25) ആറാം പതിപ്പിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം ആറായിരം കടന്നു. ഡിസംബർ 21-ന് നാവികസേനാ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണ മാരത്തൺ നടക്കുന്നത്.

ഏഴായിരത്തിലധികം കായികപ്രേമികൾ ഇത്തവണ നേവി മാരത്തണിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 5,000 പേരായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത്. ഈ വർഷത്തെ പങ്കാളിത്തം ഒരു റെക്കോർഡ് ആയി മാറുമെന്ന ആവേശത്തിലാണ് നേവി. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ, അമേച്ചർ ഓട്ടക്കാർ, കുടുംബങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മാരത്തണിൻ്റെ ജഴ്സി പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ സതേൺ നാവിക കമാൻഡ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് വിഎസ്എം റിയർ അഡ്മിറൽ ഉപാൽ കുണ്ടു പങ്കെടുത്തു.

'ഫാമിലി റൺ' ഒരുങ്ങുന്നു

നേവി മാരത്തണിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതാദ്യമായി 'ഫാമിലി റൺ' എന്ന പുതിയ വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 12 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഫൺ റണ്ണിനൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഓടാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഈ ഫാമിലി റണ്ണിൽ പങ്കെടുക്കാം.

ആറാം പതിപ്പിനൊരുങ്ങി കൊച്ചി നേവി മാരത്തൺ (ETV Bharat)

21 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് മാരത്തണ്‍, 10 കിലോമീറ്റർ റൺ , അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഫണ്‍ റണ്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം നടത്തുക. ഇതിനോടൊപ്പമാണ് ഇത്തവണ 'ഫാമിലി റൺ' ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

വേദി

വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിലെ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് (പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട്) സമീപമുള്ള കെ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നാണ് മാരത്തൺ ആരംഭിക്കുക.

മത്സരം എന്നതിനപ്പുറം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും ഫിറ്റ്‌നസിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമായാണ് നേവി ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് കെഎൻഎം-25ൻ്റെ ഓർഗനൈസറും നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് യാർഡ് സൂപ്രണ്ടുമായ കമഡോർ സുധീർ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ

മാരത്തണിൻ്റെ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ www.kochinavymarathon.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ തുടരുന്നു.

കെഎന്‍എം25ൻ്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ മാരത്തണിന് 600 രൂപയാണ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ്. 10 കിലോമീറ്റര്‍ മാരത്തണിന് 900 രൂപയും 21 കിലോമീറ്റര്‍ മാരത്തണിന് 1,100 രൂപയുമാണ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ്. ഹാഫ് മാരത്തണിന് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്‌ട്രേഷന് ഒരാള്‍ക്ക് 1,100 രൂപയാണ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ്. ഏര്‍ലിബേര്‍ഡിനാകുമ്പോള്‍ ഇത് 825 രൂപയായിരിക്കും. 10 കിലോമീറ്റര്‍ റണ്ണിന് ഒരാള്‍ക്ക് 900 രൂപയാണ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ്. ഏര്‍ലിബേര്‍ഡിന് 675 രൂപയും. അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ ഫാമിലി ഫണ്‍ റണ്ണില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 600 രൂപയാണ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ്.

ഇരുപതോ അതിലധികമോപേരുള്ള ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 20 ശതമാനം ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കും. നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് സൂപ്പർ ഏർലി ബേർഡ് (25% ഡിസ്കൗണ്ട്), ഏർലി ബേർഡ് (10% ഡിസ്കൗണ്ട്) ഇളവുകളും നൽകിയിരുന്നു.

Also Read: ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനപ്രവാഹം: നട തുറന്ന് നാലാം ദിവസം ദർശനം നടത്തിയത് 3 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ

