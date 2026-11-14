കൊച്ചി നേവി ഹാഫ് മാരത്തൺ 2026: ടീഷർട്ട് പുറത്തിറക്കി, 17 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കായികതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും
കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിഭംഗിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള നിറങ്ങളും ഘടകങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ഔദ്യോഗിക ടീഷർട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Published : November 14, 2026 at 1:00 PM IST
എറണാകുളം: ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചി നേവി ഹാഫ് മാരത്തൺ ഏഴാം പതിപ്പിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മത്സരാർഥികൾക്കായുള്ള ടീഷർട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു. ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് റിയർ അഡ്മിറൽ പ്രകാശ് ഗോപാലാണ് ടീഷർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. മുതിർന്ന നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. മാരത്തണിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർമാരായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി.
ഡിസംബർ 13ന് കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് ആൻഡ് ഐലൻഡ് റിസോർട്ടിൽ വച്ചാണ് മാരത്തൺ അരങ്ങേറുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിഭംഗിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള നിറങ്ങളും ഘടകങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ഔദ്യോഗിക ടീഷർട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാവികസേനയുടെ ആദർശങ്ങളും കായികവീര്യവും കൊച്ചിയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. "ഒരു കടൽ, ഒരു ആത്മാവ്, ഒരു ഓട്ടം" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ മാരത്തണിൻ്റെ പ്രമേയം. സായുധ സേനാംഗങ്ങളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും കായികക്ഷമതയെയും കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുക എന്നതാണ് ഈ പ്രമേയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഈ വർഷത്തെ മാരത്തണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, മത്സരപാതയ്ക്ക് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നതാണ്. ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള അംഗീകൃത റേസ് റൂട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ചുരുക്കം ചില മാരത്തണുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് കൊച്ചി നേവി ഹാഫ് മാരത്തൺ ഉയർന്നു. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ഓട്ടക്കാർക്കിടയിൽ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
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മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അഭൂതപൂർവ്വമായ പ്രതികരണമാണ് ഇത്തവണ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റിയർ അഡ്മിറൽ പ്രകാശ് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. 2025 ഡിസംബറിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിൽ 7,052 പേർ പങ്കെടുത്ത സ്ഥാനത്ത്, ഇത്തവണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം 10,500 ആയി ഉയർന്നു. കൂടാതെ 17 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായികതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ മാരത്തൺ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മാമാങ്കമായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
പ്രതിരോധ സേനാംഗങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികൾ, കായികപ്രേമികൾ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടമത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ മാരത്തൺ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
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