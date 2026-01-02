20ലധികം വേദികൾ, 66 കലാകാരന്മാർ; കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെ മൂന്നാം ആഴ്ചയിലേയ്ക്ക്, കലാപ്രദര്ശനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് വിദേശികള്
കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ മൂന്നാം ആഴ്ച്ചയിലേയ്ക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്...
Published : January 2, 2026 at 8:46 PM IST
എറണാകുളം: കാഴ്ചക്കാര്ക്ക് കലാവിരുന്നൊരുക്കി കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെ. സന്ദർശകരിൽ മിക്കവരും വിദേശികളാണ്. പ്രതിഷ്ഠാപന കലയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളിലൂടെ കാഴ്ചക്കാരെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് വിഖ്യാത കലാകാരന്മാർ എന്നാണ് ബിനാലെ കണ്ട് മടങ്ങുന്ന വിദേശികളുടെ അഭിപ്രായം.
കലാസ്വാദനത്തിൻ്റെ വേറിട്ടൊരു തലമാണ് ബിനാലെയിൻ കാഴ്ചക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് ജർമനിയിൽ നിന്നുള്ള റോബിൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കലാ വസ്തുക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ബിനാലെയുടെ പ്രത്യേകത. സയൻസ്, മ്യൂസിക് തുടങ്ങി കലയ്ക്ക് അതിരുകളില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ബിനാലെയ്ക്കുള്ളത്.
അതേസമയം വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന നിബന്ധന ബിനാലെയ്ക്കില്ല. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവും നടത്താനുള്ള വേദിയാണ് ബിനാലെ. ഇവിടെ നിന്നുളള ആദ്യ കാഴ്ചകൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ലീന പറഞ്ഞു. ഇത് താൻ പോയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രദർശനമാണെന്നും ഈ കലാ സൃഷ്ടികൾ എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൗതുകമായി 'ഡൂം ഓർഗൻ'
വർത്തമാനകാല ജീവിതം അക്രമത്തെയും നഷ്ടങ്ങളെയും ഓർമ്മകളെയും എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവകരമായ ചിന്തയാണ് ബിനാലെയുടെ പ്രധാന വേദിയായ ആസ്പിൻ വാളിലെ ബിരാജ് ദോഡിയയുടെ 'ഡൂം ഓർഗൻ' എന്ന കലാപ്രതിഷ്ഠ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 'ഡൂം ഓർഗൻ' എന്നത് സാങ്കൽപ്പികമായ പുരാതന സംഗീത ഉപകരണമാണ്. അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെ ആവാഹിക്കുകയും പേരില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിരാജ് ദോഡിയ, ചായം പൂശിയ സ്റ്റീൽ ശില്പങ്ങൾ, ലിനൻ പെയിൻ്റുകൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് 'ഡൂം ഓർഗൻ' നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1341ലെ കേരളം നേരിട്ട മഹാപ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചത് ഈ പ്രോജക്ടിൻ്റെ പ്രധാന തുടക്കം. മുസിരിസിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചും കൊച്ചിയുടെ ഉദയത്തെക്കുറിച്ചും ഈ കലാ സൃഷ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. മെഡിക്കൽ സ്ട്രെച്ചറുകളും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ബാക്ക്ബോർഡുകളും ശാരീരികാവസ്ഥയുമായി വ്യത്യസ്തമായ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന രണ്ട് വിപരീത രൂപകങ്ങളാണ് ഈ കലാ പ്രതിഷ്ഠയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. അവ രണ്ടും ചേർന്ന് നിശ്ചലതയെയും നഷ്ടത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊന്ന് വിജയത്തെയും ചലനത്തെയും അധികാരത്തെയുമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ബിരാജ് പറഞ്ഞു.
കാപ്പിരി ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ അക്രമം: നിറഞ്ഞ ചരിത്രവും ആത്മാക്കൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന ആശയവും എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. തൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ ഉപരിതലം ചായം പൂശിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധമാണെന്നും ബിരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പെയിൻ്റിങ്, ശില്പം, ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്നിവയുടെ കൂടിച്ചേരലായ ഈ കലാസൃഷ്ടി, പരിചിതമെങ്കിലും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചാനുഭവമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ഒരു നിറഞ്ഞ കായികവേദിയുടെ വലിയ ആരവവും മോർച്ചറിയുടെ കനത്ത നിശബ്ദതയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് കലാസൃഷ്ടിയില് താരതമ്യം ചെയ്യാനാവുക. ആഘോഷത്തെയും മരണത്തെയും ഒരേസമയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വിപരീത സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സംഘർഷമാണ് കലാകാരൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും സാക്ഷികളെന്ന നിലയിൽ നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും ഈ കലാപ്രതിഷ്ഠ ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കുകയാണ്.
തകർച്ചയ്ക്കും കരുതലിനുമിടയിലും ആര്ത്തലയ്ക്കുന്ന കായിക ആഘോഷങ്ങൾക്കും മോർച്ചറിയുടെ നിശബ്ദതയ്ക്കുമിടയിലും സൃഷ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരീരങ്ങളും ഓർമ്മകളും മായ്ച്ചുനീക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് ബിരാജ് ദോഡിയ പറയുന്നു. മെഡിക്കൽ സ്ട്രെച്ചറുകളെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിളുകളെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചായം പൂശിയ ലോഹ രൂപങ്ങളാണ് കാഴ്ചക്കാരെ ആദ്യം തന്നെ ആകര്ഷിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവിതത്തിലെ കരുതലിനെയും അതോടൊപ്പം ജീവിതാന്ത്യത്തെയും ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനിടയില് ഒറ്റപ്പെട്ട ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ പോസ്റ്റുകളും കാണാം. മത്സരം, ജയം, തോൽവി തുടങ്ങിയ അനിവാര്യതയെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ചുമന്നെത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തി ഒടുവില് മായ്ച്ചു നീക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരെല്ലാമാണ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ കാഴ്ച ഉയര്ത്തുന്നത്. ശരീരമാണോ ഭൂപ്രകൃതിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ളവയാണ് ഇതിനൊപ്പമുള്ള പെയിൻ്റിങ്ങുകളും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും.
മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തതിന് സമാനമായ ഇത് കാലത്തിൻ്റെ പാളികൾക്കടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്ന ചരിത്രശേഷിപ്പുകളാണെന്ന് പോലെ തോന്നിക്കും. ഓർമ്മകൾ എത്രത്തോളം ദുർബലമാണെന്നും അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മായ്ച്ചുനീക്കപ്പെടാമെന്നുമുള്ള യാഥാര്ഥ്യമാണ് കാഴ്ചയില് നിറയുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി, വിശാലമായ കടൽ, കാപ്പിരിത്തറയിലെ ചുവരുകൾ, മുസിരിസിനെയും കൊച്ചിയെയും മാറ്റി മറിച്ച പ്രളയം എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ദോഡിയ കൊച്ചി ബിനാലെയിലെ കലാപ്രതിഷ്ഠ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഫോൺ സ്ക്രീനുകളിലൂടെ നാം നിത്യവും കാണുകയും വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, തകർക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യശരീരങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളെയും ഇത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. മറവിക്കെതിരായ ഓർമ്മകളുടെ പോരാട്ടമാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടിയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
മൂന്നാം ആഴ്ച്ചയിലേയ്ക്ക്
കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയുടെ ആറാം ലക്കം പ്രദർശനത്തിന് കഴിഞ്ഞ മാസം പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 20ലധികം വേദികളിലായി 25 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 66 പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് ബിനാലെയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ബിനാലെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു. വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ നൂറു കണക്കിനാളുകളാണ് ബിനാലെ വേദിയിലെത്തുന്നത്.
ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടാണ് കൊച്ചി ബിനാലെ 'പീപ്പിൾസ് ബിനാലെ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ പ്രസിഡൻ്റ് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി പറഞ്ഞു. കലാകാരന്മാരും ക്യുറേറ്റർമാരും വോളണ്ടിയർമാരും കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് ഓരോ ലക്കത്തിന്റെയും വിജയം. സംസ്കാര വ്യാപനവും കലയുടെ ഉച്ഛ്വാസത്തിനുള്ള ഇടമൊരുക്കലുമാണ് ലക്ഷ്യം. കലയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പൊതുസംഭാഷണങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ് ബിനാലെയിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിഖിൽ ചോപ്രയും എച്ച് എച്ച് ആർട്ട് സ്പേസസും ചേര്ന്നാണ് ബിനാലെ ആറാം ലക്കം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത്. മാർച്ച് 31 വരെ ബിനാലെ പ്രദർശനങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കും.
Also Read: ഇത് ചിത്രങ്ങളുടെയും ആല! ചുവര് നിറയെ സ്വന്തം കൈപ്പടയില് വരച്ച ചിത്രങ്ങള്, വ്യത്യസ്തം രവിയുടെ തൊഴിലിടം