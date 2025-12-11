110 ദിവസം നീളുന്ന കലാമാമാങ്കം; കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെക്ക് നാളെ തുടക്കം, രാജ്യാന്തര കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കും
എറണാകുളം: ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാപ്രദർശനമായ കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയുടെ ആറാം ലക്കത്തിന് നാളെ കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമാകും. ഡിസംബർ 12-ന് വൈകിട്ട് ആറിന് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബിനാലെ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12-ന് ആസ്പിൻവാൾ ഹൗസിൽ മാർഗി രഹിത കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ തായമ്പകയോടെ ബിനാലെ പതാക ഉയർത്തും.
'പീപ്പിൾസ് ബിനാലെ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചി ബിനാലെ, ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും കലാകാരന്മാർ, ക്യുറേറ്റർമാർ, വോളൻ്റിയർമാർ, കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സഹകരണം കൊണ്ടുമാണ് ഓരോ ലക്കവും വിജയിക്കുന്നതെന്ന് കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ പ്രസിഡൻ്റ് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംസ്കാര വ്യാപനവും കലയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പൊതുസംഭാഷണങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ് ആറാം ലക്കത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം.
രാജ്യാന്തര കലാകാരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം
നിഖിൽ ചോപ്രയും എച്ച് എച്ച് ആർട്ട് സ്പേസസും ചേർന്ന് ക്യുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യാന്തര പ്രദർശനത്തിൽ 25-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 66 ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ സവിശേഷമായ ഭൗമ-സാംസ്ക്കാരിക-പാരമ്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഡയറക്ടർ മാരിയോ ഡിസൂസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ വേദിയാകും.
ഇത്തവണത്തെ ബിനാലെ, ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് ജീവനുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയായി സമൂഹത്തിൽ ഇഴുകിച്ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൗഹൃദ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പ്രദര്ശനത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. വിപണി അധിഷ്ഠിതമായ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള കലാപരമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കും കൂട്ടായ പഠനത്തിനും ഈ പതിപ്പ് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. കാഴ്ചയുടെ ഘടകം, ഇടം, സമയം, വിഭവങ്ങള് എന്നിവ പങ്കിടുകയും പരസ്പരം സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ ആറാം ലക്കം പരിണമിക്കും.
ബിനാലെ പൂർണമായി കണ്ടുതീർക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് കൊച്ചി ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷന് (കെബിഎഫ്) ചെയർപേഴ്സൺ ഡോ. വേണു വി അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിച്ച്, മികച്ച സംഘാടനത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ ബിനാലെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കലാ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സംഗമം
പ്രകടനകല, ചിത്രരചന, ഫോട്ടോഗ്രഫി, ശിൽപകല, പ്രതിഷ്ഠാപാനകല തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രശസ്തനായ കലാകാരനാണ് ക്യുറേറ്ററായ നിഖിൽ ചോപ്ര. 2014 ല് അദ്ദേഹം കൂടി ഉള്പ്പെട്ടാ സംഘമാണ് ഗോവയിലെ എച്ച് എച്ച് ആര്ട്ട് സ്പേസിന് രൂപം നല്കിയത്.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ ഗായകരായ നേഹ നായർ, രശ്മി സതീഷ്, ഷഹബാസ് അമൻ എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ശങ്ക ട്രൈബിൻ്റെ സംഗീതപരിപാടി അരങ്ങേറും. കൂടാതെ, മോണിക്ക ഡി മിറാൻഡ, സറീന മുഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ അവതരണങ്ങളും ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തെ ആകർഷണങ്ങളാണ്.
ഉദ്ഘാടന വാരത്തിൽ വിവിധ വേദികളിലായി മെഹ്ഫിൽ-ഇ-സമ, ദ എഫ്16സ്, നഞ്ചിയമ്മ ആൻഡ് ടീം എന്നിവരുടെ പരിപാടികളും, യുവ കേരള ചവിട്ടുനാടക കലാസമിതിയുടെ ചവിട്ടുനാടകവും മെഹബൂബ് മെമ്മോറിയൽ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേളയും കരിന്തലക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നാടൻ കലാവിരുന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇൻവിറ്റേഷൻസ്, സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ബിനാലെ, ആർട്ട് ബൈ ചിൽഡ്രൻ, ഇടം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ ഡിസംബർ 13-ന് ആരംഭിച്ച് 2026 മാർച്ച് 31 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.
വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിലെ വേദി
ഇത്തവണ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിലെ ഐലൻഡ് വെയർഹൗസിലേക്കും ബിനാലെ വേദികൾ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ മെട്രോ, ഫെറി, റോഡ് മാർഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം. ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ നിന്നുള്ള സാംസ്കാരിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്ന കലാകാരന്മാരെയും കൂട്ടായ്മകളെയും അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി 2022-ൽ ആരംഭിച്ച 'ഇൻവിറ്റേഷൻസ് പ്രോഗ്രാം' ഇത്തവണ ഏഴ് വേദികളിലായി വിപുലമായി നടക്കും. ആലീസ് യാർഡ് (ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടുബാഗോ), അൽകാസി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയുമായി സഹകരിച്ച് അൽകാസി തിയേറ്റർ ആർക്കൈവ്സ് (ഇന്ത്യ), ബിയെനാല് ദാസ് ആമസോണിയാസ് (ബ്രസീൽ), കോൺഫ്ലിക്റ്റോറിയം (ഇന്ത്യ), ദാർ യൂസഫ് നസ്രി ജാസിർ ഫോർ ആർട്ട് ആൻഡ് റിസർച്ച് (പാലസ്തീൻ), ഗെട്ടോ ബിനാലെ (ഹെയ്തി), ഖോജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഇന്ത്യ), മ്യൂസിയോ ഡി ആർട്ടെ കണ്ടംപറാനിയോ ഡി പനാമ (പനാമ), നെയ്റോബി കണ്ടംപററി ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (കെനിയ), പാക്കറ്റ് (ശ്രീലങ്ക), റുവാങ്റൂപ/ഓകെ, വീഡിയോ (ജക്കാർത്ത) തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും.
സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ബിനാലെ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 175-ലധികം കലാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി കലാകാരന്മാരുടെ പ്രോജക്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ബിനാലെ' മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വികെഎൽ വെയർഹൗസിലാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ക ആർട്ട് കളക്ടീവ്, അശോക് വിഷ്, ചിനാർ ഷാ, ഗാബ, ഖുർഷിദ് അഹമ്മദ്, സൽമാൻ ബഷീർ ബാബ, സവ്യസാചി അഞ്ജു പ്രബീർ, സെക്യുലർ ആർട്ട് കളക്ടീവ്, ശീതൾ സി പി, സുധീഷ് കോട്ടമ്പ്രം, സുകന്യ ദേബ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഏഴ് ക്യുറേറ്റർമാരും കൂട്ടായ്മകളുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
ഐശ്വര്യ സുരേഷ്, കെ എം മധുസൂദനൻ എന്നിവർ ക്യുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 'ഇടം' പ്രദർശനം മട്ടാഞ്ചേരി ബസാർ റോഡിലെ മൂന്ന് വേദികളിലായി നടക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നുമുള്ള 36 കലാകാരന്മാരും കൂട്ടായ്മകളുമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക. സമകാലിക ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദങ്ങളെയും പ്രാദേശിക പാരമ്പര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പ്രദർശനം. അന്തരിച്ച വിവാൻ സുന്ദരത്തിൻ്റെ 'സിക്സ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ ലൈഫ് പർസ്യൂഡ്' എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി അധിഷ്ഠിത ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ക്യൂബ് ആർട്ട് സ്പേസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
പ്രാദേശിക സമൂഹവും ചരിത്രവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി പൊതുഇടങ്ങളിലേക്ക് കലയെയും ആശയങ്ങളെയും എത്തിക്കുന്ന ഐലന്റ് മ്യൂറല് പ്രൊജക്ടിനും ഇക്കുറി കെബിഎഫ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ഘാടന വാരത്തില് നിരവധി പ്രകടനകലകള്, സംവാദം, പ്രഭാഷണങ്ങള്, സംഗീത നിശകള് തുടങ്ങിയ പ്രധാന വേദികളിലും ബിനാലെ അനുബന്ധ വേദികളും നടക്കും. ഡിസംബര് പന്ത്രണ്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രദര്ശനങ്ങള് 110 ദിവസത്തിനു ശേഷം മാര്ച്ച് 31 ന് സമാപിക്കും.
