'കൊച്ചി ബിനാലെ ഏറെ അഭിമാനം'; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ബിനാലെ കാഴ്ചകൾ നടന്ന് സന്ദർശിച്ച് അരുന്ധതി റോയി
കൊച്ചിയിലെ ബിനാലെ യഥാർഥ താരം കേരളവും കൊച്ചിയും ഈ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുമാണെന്ന് അരുന്ധതി റോയി.
Published : December 28, 2025 at 5:34 PM IST
എറണാകുളം: ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ കൊച്ചി ബിനാലെ ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്നുവെന്ന് അരുന്ധതി റോയി. യഥാർഥ താരം കേരളവും കൊച്ചിയും ഈ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുമാണെന്നും എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയി.
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ബിനാലെ പ്രദർശനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയതാണ് അരുന്ധതി റോയി. "എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ബിനാലെയിൽ ചുറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ മനോഹരമായ കലാസൃഷ്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. ഇവിടുത്തെ യഥാർഥ താരം കേരളവും കൊച്ചിയും ഈ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു" - അരുന്ധതി റോയി പറഞ്ഞു.
വെറുമൊരു വാണിജ്യ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതോ കോർപ്പറേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് മാത്രമായതോ ആയ ഒന്നല്ല ബിനാലെ. ഈ ആശയത്തെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കലയെ അതിൻ്റെ വിപണി മൂല്യം കൊണ്ട് മാത്രം അളക്കേണ്ടതല്ല. കലാകാരന്മാരെയും എഴുത്തുകാരെയും സംഗീതജ്ഞരെയും അവർക്കായി നിലകൊള്ളുന്നവരെയും പിന്തുണയ്ക്കലാണ് കലയെന്നും അരുന്ധതി റോയ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മട്ടാഞ്ചേരി ആനന്ദ് വെയർഹൗസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുൽപ്രീത് സിങ്ങിൻ്റെ ചലച്ചിത്രം രാഷ്ട്രീയമുൾപ്പെടെ കല സ്പർശിക്കേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളെയും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നും അരുന്ധതി വ്യക്തമാക്കി.
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെയും മട്ടാഞ്ചേരിയിലെയും വിവിധ വേദികൾ സന്ദർശിച്ച അരുന്ധതി റോയ്, ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ ബിനാലെ ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്നുവെന്നും, ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സംരംഭത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കൊച്ചിയല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലം തനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലന്നും പറഞ്ഞു.
കേരള സർക്കാർ ബിനാലെയ്ക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും സഹവർത്തിത്വത്തോടെ സഹവസിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് നിന്നുള്ള വ്യക്തിയായതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അരുന്ധതി റോയ് വ്യക്തമാക്കി.
കോട്ടയം അയ്മനത്ത് വളർന്ന അരുന്ധതി റോയിയുടെ 'ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്' എന്ന കൃതിയ്ക്ക് 1997-ൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയിരുന്നു. അരുന്ധതി റോയിയുടെ മാതാവ് മേരി റോയിയെക്കുറിച്ചുള്ള 'മദർ മേരി കംസ് ടു മി' എന്ന പുതിയ സ്മരണക്കുറിപ്പ് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാ പ്രദർശനമായ കൊച്ചി- മുസിരിസ് ബിനാലെയുടെ ആറാം ലക്കത്തിന് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം തിയതിയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. നിഖിൽ ചോപ്രയും എച്ച് എച്ച് ആർട്ട് സ്പേസസും ചേര്ന്ന് ക്യുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യാന്തര പ്രദർശനത്തിൽ 25-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 66 കലാകാരന്മാരുടെ പ്രദർശനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഇതിന് പുറമെ മലയാളി കലാകാരന്മാരായ 36 പേരുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ 'ഇടം' എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 175-ലധികം കലാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി കലാകാരന്മാരുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ബിനാലെ' യും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബര് പന്ത്രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച പ്രദര്ശനങ്ങള് 110 ദിവസത്തിനു ശേഷം മാര്ച്ച് 31 ന് സമാപിക്കും.
