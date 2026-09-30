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കൊച്ചിയിൽ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം

2016 മാർച്ചിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. സ്വകാര്യ ബസിലെ കണ്ടക്ടറായിരുന്ന ഇരുപത്തേഴുകാരനായ അൻവറും സന്ധ്യയും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു

COURT SENTENCES MAN TO LIFE TERM KOCHI THOPPUMPADY MURDE CASE MURDER OF WOMAN KOCHI VERDICT MAN SENTENCED TO LIFE TERM MURDER
Representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 30, 2026 at 11:27 AM IST

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എറണാകുളം: സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നതിനായി യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുൻ ബസ് കണ്ടക്ടർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. 2016ൽ കൊച്ചി തോപ്പുംപടി ബി.ഒ.ടി പാലത്തിന് സമീപം വച്ച് മുപ്പത്തേഴുകാരിയായ സന്ധ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് പ്രതിയായ അൻവറിനെ എറണാകുളം അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.

കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവിന് പുറമെ, കവർച്ച, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് വർഷം അധിക തടവും കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കവിത ഗംഗാധരനാണ് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

വിവാഹ അഭ്യർഥനയും കൊലപാതകവും
2016 മാർച്ചിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. സ്വകാര്യ ബസിലെ കണ്ടക്ടറായിരുന്ന ഇരുപത്തേഴുകാരനായ അൻവറും സന്ധ്യയും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. സന്ധ്യ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബസിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു പ്രതി. വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് സന്ധ്യ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതും, പ്രതി ചോദിച്ച പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രണയം നടിച്ച് മറ്റൊരു യുവതിയിൽ നിന്ന് പ്രതി നേരത്തെ സ്വർണം തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. ഈ സ്വർണം തിരികെ നൽകാൻ പണം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർത്തിയാണ് പ്രതിയെ ഇത്തരമൊരു ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

കൃത്യമായ ആസൂത്രണം
സംഭവദിവസം സന്ധ്യയെ കാറിൽ കയറ്റി തോപ്പുംപടി ബി.ഒ.ടി പാലത്തിന് സമീപമുള്ള വില്ലിങ്‌ടൺ ഐലൻഡിൽ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയത്. കാറിനുള്ളിൽ വച്ച് യുവതിയെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സന്ധ്യ ധരിച്ചിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പ്രതി കവർന്നെടുത്തു. മൃതദേഹം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലോറിക്കടിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പ്രതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ പ്രഭാതസവാരിക്കിറങ്ങിയവരാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകളും സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം പ്രതിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്താൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചു.

ശിക്ഷാവിധി
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐ.പി.സി) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. കൊലപാതകത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവാണ് ശിക്ഷ. ഇതിന് പുറമെ കവർച്ച, കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തോടെയുള്ള കവർച്ച, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇരുപത് വർഷം കൂടി തടവ് വിധിച്ചത്.

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എന്നാൽ ശിക്ഷകൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രതി ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പി.എ ബിന്ദു അറിയിച്ചു. സമൂഹ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഈ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് പ്രതിക്ക് അർഹിച്ച ശിക്ഷ നേടിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചത്. നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിക്ക് അർഹിച്ച ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

COURT SENTENCES MAN TO LIFE TERM
KOCHI THOPPUMPADY MURDE CASE
MURDER OF WOMAN KOCHI VERDICT
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