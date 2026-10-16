സുഹൈലിന്റെ ശരീരത്തില്‍ അനുവദനീയമായതിലും അഞ്ചിരട്ടി മദ്യം; ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ പൊലീസ്

സുഹൈലിന്റെ ശരീരത്തില് അനുവദനീയമായതിലും അഞ്ചിരട്ടി മദ്യം; ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ പൊലീസ്
സുഹൈൽ സജീവ് മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി കാക്കനാട് ലാബിലെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം കോടതിയെ അറിയിക്കും
Published : October 16, 2026 at 12:59 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവള റോഡിൽ മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതയിൽ വാഹനമോടിച്ച് മൂന്നു പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ പൊലീസ്. സുഹൈൽ സജീവ് മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി കാക്കനാട് ലാബിലെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം കോടതിയെ അറിയിക്കും. സുഹൈലിന്റെ ശരീരത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുവദനീയ അളവിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയോളം ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ ഒരു ബാറിൽ നിന്നു മാത്രം നാലായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ മദ്യമാണ് പ്രതികൾ അകത്താക്കിയത്.
അതേസമയം മദ്യം വാങ്ങാനുള്ള പ്രായപരിധി ലംഘിച്ച് മദ്യം വാങ്ങിയ കേസിൽ പ്രതി സുഹൈലിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് എക്സൈസ് നീക്കം. ആലുവ ഡിവൈ എസ് പി ബൈജു പൗലോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിയെ ഇന്നലെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പ്രതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതിനാൽ ശക്തമായ സുരക്ഷയിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. പ്രതിയുടെ മുടി വെട്ടിയതിനെതിരെ പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമെന്ന ആരോപണമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതൊരു സ്വാഭാവിക നടപടിയാണെന്ന വിശദീകരണവുമായി ബോസ്റ്ൻ സ്കൂൾ രംഗത്ത് വന്നു.
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പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതായി മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിൽ പ്രതിയുടെ പേരോ, മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പൊലീസ് ഇത് തിരുത്തിയിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു സുഹൈൽ എത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ സുഹൈൽ ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പർ, വിമാനത്താവള റോഡിലെത്തി ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് നേരെയാണ് പാഞ്ഞുകയറിയത്. രണ്ട് യുവതികളും ഒരു യുവാവും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മുവരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അപകടത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും ആലുവ പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജോലിക്കായി തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് ഈ അപകടത്തിൽ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്.
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