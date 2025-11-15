ഹരിത ഗതാഗതത്തിൽ കൊച്ചിക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം: ബെസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പുരസ്കാരം കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക്
ഹരിത ഊർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാല് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാണ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം. ഊർജ്ജ ആവശ്യകതയുടെ 53% മെട്രോ സൗരോർജ്ജത്തിലൂടെ നിറവേറ്റുന്നു. ഈ നേട്ടം കൊച്ചിയെ സംയോജിത ഹരിത ഗതാഗതത്തിന് ദേശീയ മാതൃകയാക്കി.
Published : November 15, 2025 at 1:18 PM IST
എറണാകുളം: കേന്ദ്ര ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയ സിറ്റി വിത്ത് ബെസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പുരസ്കാരം കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക്. ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ നടന്ന അർബൻ മൊബിലിറ്റി ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ബഹുമതി നൽകിയത്. കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ, ഡയറക്ടർമാരായ സഞ്ജയ് കുമാർ, ഡോ. എംപി രാംനവാസ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര ഭവന, കേന്ദ്ര നഗരകാര്യ മന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറിൽ നിന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
കെഎംആർഎൽ, കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (സിയാൽ), കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കിയ "മെഗാ ഗ്രീൻ എനർജി പ്രോജക്റ്റ്സ് പവറിങ് കൊച്ചിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ" എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സുസ്ഥിര വളർച്ചയിൽ കൊച്ചി നഗരം കൈവരിച്ച മികച്ച നേട്ടങ്ങളാണ് അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിൽ വായു, കര, റെയിൽ, ജലം എന്നീ നാല് സംഘടിത ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ഹരിത ഊർജത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമന്വയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക നഗരമാണ് കൊച്ചി. ഈ മേഖലയിൽ നഗരം കൈവരിച്ച വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഈ അവാർഡ്. സംയോജിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ നഗര ഗതാഗതത്തിന് ഒരു ദേശീയ മാതൃകയായി കൊച്ചി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഊർജ രംഗത്തെ സ്വയംപര്യാപ്തത
കൊച്ചി മെട്രോ അതിൻ്റെ മൊത്തം ഊർജാവശ്യങ്ങളുടെ 53 ശതമാനവും സൗരോർജ വൈദ്യുതിയിലൂടെയാണ് നിറവേറ്റുന്നത്. 2028ഓടെ മെട്രോയുടെ മുഴുവൻ വൈദ്യുതാവശ്യകതയും സ്വന്തമായി സൗരോർജത്തിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കെഎംആർഎൽ എംഡി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മുകളിലും ഡിപ്പോ ട്രാക്കുകളിലും മെട്രോ പാതകളിലുമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സോളാർ പാനലുകൾ വഴി 11.33 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സംരംഭം വഴി വർഷംതോറും 13,000 ടണ്ണിലധികം കാർബൺ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടതിനു തുല്യമാണ്.
ഇതോടൊപ്പം, കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഇലക്ട്രിക് ബസുകളും ഇ-ഓട്ടോകളും വാട്ടർ മെട്രോ ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടുകളും നഗരത്തിലെ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവും സാമ്പത്തിക സൗഹൃദവുമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്.
സിയാലിൻ്റെ സംഭാവന
പൂർണമായും സൗരോർജ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമായ സിയാലും (CIAL) ഹരിത ഊർജ വ്യാപനത്തിന് കരുത്തേകുന്നു. സോളാർ-ഹൈഡ്രോ സംയോജനത്തിലൂടെ സിയാൽ 55 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് അരിപ്പാറയിലെ 4.5 മെഗാവാട്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കൊച്ചി മെട്രോയും സിയാലും ചേർന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആകെ 66.33 മെഗാവാട്ട് ഹരിത ഇന്ധനം പ്രതിവർഷം 62,000 ടണ്ണിലധികം കാർബൺ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.
കൊച്ചിക്കാർക്കുള്ള ബഹുമതി
ഈ ബഹുമതി കൊച്ചിക്കാർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാൾ മുതൽ തന്നെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ലക്ഷ്യം ആളുകൾക്ക് സുഖകരവും സുരക്ഷിതവുമായ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതുകൂടിയായിരുന്നു. കൊച്ചിയെ കൂടുതൽ ശുചിത്വവും കൂടുതൽ ഹരിതവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവുമുള്ള നഗരമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ നഗരവാസികളുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമവും നിതാന്ത ജാഗ്രതയും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മറ്റ് ഹരിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കൊച്ചി മെട്രോ നടപ്പാക്കിയ പ്രധാന ഹരിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- വൻതോതിലുള്ള വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ.
- ട്രെയിൻ ശുചീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറം തള്ളുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനം വരെ പുനഃചക്രണം ചെയ്യുന്ന ജലശുദ്ധീകരണ സംവിധാനം.
- സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരുക്കിയ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ.
സിയാൽ അവരുടെ സോളാർ പാനലുകളുടെ കീഴിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ, നൈസർഗിക ഭൂപ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗക്ഷമതയും ഊർജോത്പാദനവും വർധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പേയന്നൂരിൽ പ്രത്യേകതരം സോളാർ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
