തൃപ്പൂണിത്തുറ വൃശ്ചികോത്സവം: ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസം; കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് രാത്രി 11.30 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു

തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് ആലുവയിലേക്കുള്ള കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് നവംബർ 19 മുതൽ 26 വരെ രാത്രി 11.30 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. രാത്രി 10.30-ന് ശേഷം 20 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടാകും

കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് (ETV Bharat)
Published : November 18, 2025 at 6:03 PM IST

എറണാകുളം: തൃപ്പൂണിത്തുറ ശ്രീ പൂർണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൃശ്ചികോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നുള്ള കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു. നവംബർ 19 ബുധനാഴ്ച മുതൽ 26 ബുധനാഴ്ച വരെയാണ് ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് ആലുവയിലേക്കുള്ള മെട്രോ സർവീസ് രാത്രി 11.30 വരെ നീട്ടി. രാത്രി 10.30നുശേഷം ആലുവയിലേക്ക് 20 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് 11.30 വരെ സർവീസുണ്ടായിരിക്കും.

സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് ആലുവയിലേക്കുള്ള അവസാന സർവീസ് രാത്രി 10.30നാണ്. ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ സർവീസ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിലവിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ സ്റ്റേഷനാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ. ഉത്സവത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും രാത്രി വൈകിയും മെട്രോ സർവീസ് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കെഎംആർഎൽ (കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ്) ഈ പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെയും അധിക കൗണ്ടറുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ആലുവയിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കുള്ള സർവീസ് നിലവിലുള്ളതുപോലെ 10.30 വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും കെഎംആർഎൽ അറിയിച്ചു.

കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകാശ ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ഇൻഫോപാർക്ക് രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഇൻഫോപാർക്കിലേക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ടം നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പൂർത്തിയായ തൂണുകൾക്ക് മുകളിൽ ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ഗർഡർ ഇൻഫോപാർക്ക് എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ 284, 285 പില്ലറുകൾക്കു മുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. കളമശേരിയിലെ കാസ്റ്റിങ് യാർഡിൽ നിർമിച്ച 170 ടൺ ഭാരമുള്ള യു ഗർഡർ മൾട്ടി ആക്സിൽ ട്രെയിലർ ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തിയാണ് ഇവ തൂണുകളിലെ പിയർ കാപ്പിൽ ഉറപ്പിച്ചത്. ഇൻഫോപാർക്ക് എക്സ്പ്രസ് വേ പാതയിലുള്ള തൂണുകളിൽ ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്.

കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകാശ ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ഇതുവരെ സെസ്, ആലിൻചുവട്, വാഴക്കാല സ്റ്റേഷനുകളുടെ സമീപമായി 65 തൂണുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 18 തൂണുകളിൽ പിയർ കാപ്പുകളും സ്ഥാപിച്ചു. മെട്രോ പാതയ്ക്കുള്ള 875 പൈലുകളും സ്റ്റേഷനുകൾക്കുള്ള 260 പൈലുകളും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 1135 പൈലുകളുടെ നിർമാണവും പൂർത്തിയായി.

കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകാശ ദൃശ്യം (ETV Bharat)

കളമശേരിയിലെ കാസ്റ്റിങ് യാർഡിൽ ഗർഡറുകളുടെയും പിയർ കാപ്പുകളുടെയും നിർമാണവും അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. 100 യു ഗർഡറുകളുടെയും 72 ഐ ഗർഡറുകളുടെയും 100 പിയർ കാപ്പുകളുടെയും നിർമാണം ഇതേവരെ പൂർത്തിയായി. സിവിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ട്രാക്ക് നിർമാണത്തിനുള്ള ടെൻഡറിങ് നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Also Read:- 'സന്നിധാനത്തെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കും, ഭക്തര്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കും': കെ ജയകുമാർ

