കൊച്ചി മെട്രോ 'കേരളം മെട്രോ' ആകുന്നു; പേര് മാറ്റാൻ ശുപാർശ സമർപ്പിച്ച് കെഎംആർഎൽ
കൊച്ചി നഗരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നഗര ഗതാഗത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള പ്രധാന ഏജൻസിയായി കമ്പനിയെ മാറ്റുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം
Published : August 20, 2026 at 5:15 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനതലത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ) 'കേരളം മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ്' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാരം തേടി കെഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗിക ശുപാർശ സമർപ്പിച്ചു. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നഗര ഗതാഗത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള പ്രധാന ഏജൻസിയായി കമ്പനിയെ മാറ്റുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വികസന കുതിപ്പും വിപുലീകരണവും
ആലുവ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ കൊച്ചി മെട്രോ നിലവിൽ പ്രവർത്തനലാഭത്തിലാണ് മുന്നേറുന്നത്. കലൂർ ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് കാക്കനാട് സ്മാർട്ട് സിറ്റി വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇത് ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മെട്രോ റെയിൽ സർവീസിന് പുറമെ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ, ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ വൻകിട സംരംഭങ്ങളും കെഎംആർഎല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെട്രോ പദ്ധതികളുടെ ചുമതലയും കെഎംആർഎല്ലിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊച്ചി എന്ന നഗരകേന്ദ്രീകൃതമായ പേര് കമ്പനിയുടെ നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും വിപുലമായ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ 'കേരളം മെട്രോ റെയിൽ' എന്ന പുതിയ പേര് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കി.
ദേശീയ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് മാറ്റം
മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ വിജയകരമായ ദേശീയ മാതൃക പിന്തുടർന്നാണ് കെഎംആർഎല്ലിൻ്റെ ഈ ചുവടുവെപ്പ്. മുമ്പ് നാഗ്പൂർ മെട്രോ 'മഹാരാഷ്ട്ര മെട്രോ' ആയും, ലഖ്നൗ മെട്രോ 'ഉത്തർപ്രദേശ് മെട്രോ' ആയും, അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോ 'ഗുജറാത്ത് മെട്രോ' ആയും പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതേ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ നഗര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല ഏജൻസിയായി കമ്പനിയെ ഉയർത്താനാണ് ഭരണകൂടം തയാറെടുക്കുന്നത്.
തുടർനടപടികളും അന്തിമ അംഗീകാരവും
പേരുമാറ്റത്തിന് ആദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാരമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും മറ്റു നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് കമ്പനി കടക്കുക. തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, ഓഹരി ഉടമകൾ, കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നിവരുടെ അന്തിമ അനുമതികൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും പേരുമാറ്റം ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരുന്നത്.
സാമ്പത്തിക- നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്
കമ്പനിയുടെ പേര് മാറിയാലും നിലവിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ, ബാധ്യതകൾ, കരാറുകൾ, ജീവനക്കാരുടെ തസ്തികകൾ, നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ് എന്നിവയെ ഇത് യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് എംഡി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ ബ്രാൻഡിംഗിനും മാറ്റങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ തുക കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം ബജറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വിനിയോഗിക്കുമെന്നും സർക്കാരിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.