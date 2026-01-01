ETV Bharat / state

പുതുവർഷത്തിൽ റെക്കോർഡിട്ട് കൊച്ചി മെട്രോ: ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊച്ചി ഒഴുകിയത് 1.61 ലക്ഷം യാത്രക്കാരിൽ!

കൃത്യതയാർന്ന സർവീസ്, ശുചിത്വം, ജീവനക്കാരുടെ മികച്ച പെരുമാറ്റം, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മികച്ച ഉപയോഗം എന്നിവ ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് കെഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്‌നാഥ് ബഹ്‌റ

Kochi Metro Shatters Records
ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: പുതുവർഷാഘോഷരാവിൽ കൊച്ചി നഗരത്തെ തോളിലേറ്റിയ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ. മെട്രോ ട്രെയിൻ, വാട്ടർ മെട്രോ, ഫീഡർ ബസ് സർവീസുകളിലായി ആകെ 1.61 ലക്ഷത്തിലേറെ (1,61,683) യാത്രക്കാരാണ് പുതുവർഷത്തലേന്നും പുലർച്ചെയുമായി യാത്ര ചെയ്തത്. ഇതോടൊപ്പം പ്രതിദിന വരുമാനത്തിൽ 44,67,688 രൂപ നേടി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പുതിയ റെക്കോർഡും കുറിച്ചു.

പുതുവർഷാഘോഷങ്ങളുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പുലർച്ചെ വരെ നീട്ടിയ സർവീസുകൾക്ക് വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ട് മണിവരെ സർവ്വീസ് നടത്തിയ കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിനിൽ 1,39,766 പേരാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. പുലർച്ചെ നാലു മണിവരെ സർവ്വീസ് നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡർബസിൽ 6817 പേരും വാട്ടർ മെട്രോയിൽ 15,000 പേരും യാത്രചെയ്ത് റേക്കോർഡ് നേട്ടമാണ് മെട്രോ കൈവരിച്ചത്.

Kochi Metro Shatters Records
മെട്രോ ട്രെയിൻ (ETV Bharat)

നഗരത്തിലെ പുതുവർഷാഘോഷത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും പൊലീസിനും മെട്രോയുടെ സേവനം വലിയ തുണയായി. 15 ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ വിവിധ റൂട്ടുകളെയും മെട്രോ/വാട്ടർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് സർവീസ് നടത്തിയത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. 'ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി' ഉറപ്പാക്കിയതിലൂടെ നഗരത്തിൽ ഹരിത ഗതാഗത സംവിധാനം യാഥാർഥ്യമാവുകയാണെന്ന് കെഎംആർഎൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Kochi Metro Shatters Records
ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ (ETV Bharat)

കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് മെട്രോ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. കൃത്യതയാർന്ന സർവീസ്, ശുചിത്വം, ജീവനക്കാരുടെ മികച്ച പെരുമാറ്റം, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മികച്ച ഉപയോഗം എന്നിവ ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് കെഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്‌നാഥ് ബഹ്‌റ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാരുടെ സഹകരണവും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും നൽകിയ കൃത്യമായ അറിയിപ്പുകളും ഈ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിലേക്ക് കൊച്ചിയെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Kochi Metro Shatters Records
ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ (ETV Bharat)

പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഭാഗമായ മെട്രോ ട്രെയിൻ, വാട്ടർ മെട്രോ, ഫീഡർ ബസ് സർവീസുകളിലായി യാത്ര ചെയ്തത് 1.61 ലക്ഷത്തിലേറെ യാത്രക്കാര്‍. 44,67,688 രൂപയുടെ വരുമാനം നേടി പ്രതിദിന വരുമാനത്തിലും കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു.


പുതിയ റെക്കോർഡിൽ കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ

2017 ൽ സർവീസ് തുടങ്ങിയ മെട്രോയിൽ ഇതേവരെ 17.52 കോടി പേർ യാത്ര ചെയ്തു. ഈ വർഷത്തെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 365,861, 94 ആയി വർധിച്ചു. ഡിസംബറിൽ മാത്രം 32,68,063 പേരാണ് യാത്ര ചെയ്തത്.

ഹിറ്റായി ഇലക്ട്രിക് ഫീഡർ ബസും


കൊച്ചിയുടെ പുുതവർഷരാവിൽ ഇതാദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ഫീഡർ ബസും യാത്ര നടത്തി. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജംഗാർ വഴി വൈപ്പിനിലെത്തിയ യാത്രക്കാരെ വിവിധയിടങ്ങളിലേക്കും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും എറണാകുളം സൌത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും എത്തിക്കാൻ മെട്രോ ഫീഡർ ബസുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

Kochi Metro Shatters Records
വാട്ടർ മെട്രോ (ETV Bharat)
ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി വാട്ടർ മെട്രോയും


പുലർച്ചെ 5.10 മണിവരെ നിലവിലുള്ളതിനു പറുമെ മട്ടാഞ്ചേരി-ഹൈക്കോർട്ട്, വൈപ്പിൻ-ഹൈക്കോർട്ട് റൂട്ടിലും അധിക സർവീസ് നടത്തിയ വാട്ടർ മെട്രോയും റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്. 15,000ത്തോളം പേർ ഈ യാത്രാസൗകര്യം പുതുവർഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Also Read: കുട്ടികളുമായി മല കയറുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; ആ 'കൈപ്പട്ട' നിർബന്ധം, വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല; കർശന നിർദേശവുമായി കമ്മിഷൻ

TAGGED:

KOCHI METRO
KMRL
WATER METRO
METRO TRAIN
KOCHI METRO SHATTERS RECORDS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.