കൊച്ചിയിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു; മെട്രോ സർവീസ് സമയം നീട്ടി
പുതുക്കിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച്, ആലുവ, തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്നീ രണ്ട് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും അവസാന ട്രെയിനുകൾ രാത്രി 11 മണിക്ക് പുറപ്പെടും.
Published : February 13, 2026 at 4:57 PM IST
എറണാകുളം: യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കൊച്ചിയിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമേകാന് കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് സമയം വർധിപ്പിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 15 ഞായറാഴ്ച മുതൽ മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ രാത്രി 11 മണി വരെ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് കെ.എം.ആർ.എൽ (KMRL) അറിയിച്ചു. മെട്രോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വൻ വർദ്ധനവും രാത്രികാലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം.
നിലവിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് അവസാനിച്ചിരുന്ന സർവ്വീസുകളാണ് ഇപ്പോൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച്, ആലുവ, തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്നീ രണ്ട് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും അവസാന ട്രെയിനുകൾ രാത്രി 11 മണിക്ക് പുറപ്പെടും. ഇത് രാത്രി വൈകി ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നവർക്കും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നവർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകും.
ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ
ആലുവ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം പ്രമാണിച്ച് തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രത്യേക സർവ്വീസുകളും കൊച്ചി മെട്രോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫെബ്രുവരി 15 (ഞായർ): ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ടെർമിനലിൽ നിന്നുള്ള അവസാന ട്രെയിൻ രാത്രി 11:30-ന് പുറപ്പെടും. സാധാരണ സമയത്തേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ അധികമായിരിക്കും അന്ന് സർവ്വീസ്.
ഫെബ്രുവരി 16 (തിങ്കൾ): ബലിതർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന ഭക്തർക്കായി ആലുവ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 4:00 മണിക്ക് തന്നെ സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കും. പുലർച്ചെ 4:00 മുതൽ 6:00 മണി വരെ ഓരോ 30 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലായിരിക്കും ട്രെയിനുകൾ ഓടുക. രാവിലെ 6:00 മണിക്ക് ശേഷം സാധാരണ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം സർവ്വീസ് തുടരും.
രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണത്തിന് വേഗതയേറും
കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1016.24 കോടി രൂപ വായ്പയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ കെ.എം.ആർ.എൽ-ന് അനുമതി നൽകി. അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ (AIIB) നിന്നാണ് വായ്പയെടുക്കുന്നത്. വായ്പാ കരാറിലും പദ്ധതി കരാറിലും ഒപ്പുവെക്കാൻ സർക്കാർ മെട്രോ അധികൃതരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
'പിങ്ക് ലൈൻ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രധാനമായും ഐടി കേന്ദ്രമായ കാക്കനാട്ടേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു (JLN) സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പാലാരിവട്ടം, കാക്കനാട് വഴി ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയാണ് ഈ പാത നീളുന്നത്. ഏകദേശം 11.2 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പാതയിൽ 11 സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉണ്ടാവുക:
ജെ.എൽ.എൻ സ്റ്റേഡിയം (നിലവിലെ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു)
പാലാരിവട്ടം ജങ്ക്ഷൻ
പാലാരിവട്ടം ബൈപാസ്
ചെമ്പുമുക്ക്
വാഴക്കാല
പടമുകൾ
കാക്കനാട് ജങ്ക്ഷൻ
കൊച്ചിൻ സെസ് (SEZ)
ചിറ്റേത്തുകര
കിൻഫ്ര (KINFRA)
ഇൻഫോപാർക്ക് - 1 / സ്മാർട്ട് സിറ്റി
മൾട്ടി-മോഡൽ കണക്റ്റിവിറ്റി
ജെ.എൽ.എൻ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒന്നാം ഘട്ടവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കാക്കനാട് വാട്ടർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുമായും ഈ പാതയെ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇതിലൂടെ കരയിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര ഉറപ്പാക്കാം. വായ്പാ തുക ലഭ്യമാകുന്നതോടെ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണവും ട്രാക്ക് പണികളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഈ വർഷം തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ടം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് കെ.എം.ആർ.എൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
