പ്രവർത്തന മികവിലും സാങ്കേതിക മികവിലും നേട്ടം; ഇരട്ട ദേശീയ പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ
കേന്ദ്ര ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മികച്ച 'മൾട്ടി-മോഡൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ' വിഭാഗത്തിലുള്ള എക്സലൻസ് പുരസ്കാരവും 'സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷനുകൾ' നടപ്പിലാക്കിയതിന് പ്രത്യേക പ്രശംസാപത്രവും മെട്രോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
Published : October 17, 2026 at 3:58 PM IST
എറണാകുളം: നഗരഗതാഗത രംഗത്ത് വൻമാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന് (KMRL) വീണ്ടും ദേശീയ തലത്തിൽ ആദരം. കേന്ദ്ര ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കൊച്ചി മെട്രോയെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തന മികവിലും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കിയതിലുമാണ് ഈ നേട്ടം.
വിവിധ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് യാത്ര സുഗമമാക്കിയതിന് മികച്ച 'മൾട്ടി-മോഡൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ' വിഭാഗത്തിലുള്ള എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം കൊച്ചി മെട്രോ സ്വന്തമാക്കി. കൂടാതെ നവീകരണത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്ഠിതമായ 'സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷനുകൾ' നടപ്പിലാക്കിയതിനും പ്രത്യേക പ്രശംസാപത്രവും മെട്രോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ ഒക്ടോബർ 23, 24 തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന 19-ാമത് 'അർബൻ മൊബിലിറ്റി ഇന്ത്യ' (UMI) കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. സമാപന ദിവസമായ ഒക്ടോബർ 24ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ അവാർഡുകൾ കൈമാറും. യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നതിൽ കൊച്ചി മെട്രോ പുലർത്തുന്ന മികവിനുള്ള അംഗീകാരമാണിത്.
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കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം: 'പിങ്ക് ലൈൻ' നിർമാണം അതിവേഗം
ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിനിടയിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ വികസന കുതിപ്പിന് വേഗം കൂട്ടുന്ന രണ്ടാംഘട്ട 'പിങ്ക് ലൈൻ' നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദ്രുതഗതിയിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് കാക്കനാട് വഴി ഇൻഫോപാർക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള 11.20 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ പാത ഒരുങ്ങുന്നത്.
11 അത്യാധുനിക സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 2024 ജൂൺ 12-നാണ് വയഡക്റ്റ് നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. വിദേശ വായ്പാ അനുമതിയിലെ താമസം, ഗ്യാസ്, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി ലൈനുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രാരംഭ തടസങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് പദ്ധതി മുന്നേറുന്നത്. നിലവിൽ 24 മണിക്കൂറും സജീവമായ നിർമാണത്തിലൂടെ പ്രതിദിനം 30 മുതൽ 40 മീറ്റർ വരെ പാത പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ നിർമാണത്തിനായുള്ള അടിസ്ഥാന ജോലികൾ പൂർത്തിയായി.
ആകെയുള്ള 2028 പൈലുകളിൽ 1877 എണ്ണവും 470 തൂണുകളിൽ 397 എണ്ണവും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ 346 യു-ഗർഡറുകളും 136 ഐ-ഗർഡറുകളും സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം പാലം (വയഡക്റ്റ്) സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. ബാലസ്റ്റ് ലെസ് ട്രാക്കിനായി ആവശ്യമായ 2,700 മെട്രിക് ടൺ (44 കിലോമീറ്റർ) റെയിലുകൾ ഇതിനകം കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചു.
ലിഫ്റ്റുകൾ, എസ്കലേറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. സിവിൽ ലൈൻ റോഡിലും ഇൻഫോപാർക്ക് എക്സ്പ്രസ് വേയിലും മീഡിയൻ നിർമാണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്കോൺസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിനാണ് പ്രധാന സിവിൽ നിർമാണ ചുമതല. കൃത്യമായ ഏകോപനത്തോടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി 2027 ഓഗസ്റ്റിൽ പിങ്ക് ലൈനിൽ വാണിജ്യ സർവീസ് ആരംഭിക്കാനാണ് കെഎംആർഎൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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