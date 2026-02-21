'സുഭാഷേ ഇറങ്ങി വാടാ'; മെട്രോ പില്ലറിൽ കുടുങ്ങിയ പൂച്ചയ്ക്കായി പ്രാർഥനയോടെ കൊച്ചി
ഒരാഴ്ചയായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൂച്ചയെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെങ്കിലും വിടവുകളിൽ ഒളിച്ചതിനാൽ കണ്ടെത്താനായില്ല. താഴെയിറങ്ങാൻ അധികൃതർ വലയിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാത്രി പതിനൊന്നിന് മെട്രോ സർവീസ് അവസാനിച്ച ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരും.
Published : February 21, 2026 at 1:54 PM IST
എറണാകുളം: നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ കൊച്ചി മെട്രോ പാതയിലെ കൂറ്റൻ പില്ലറിന് മുകളിൽ കുടുങ്ങിയ പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൂച്ചയെ സുരക്ഷിതമായി താഴെയെത്തിക്കാൻ നാട്ടുകാരും മൃഗസ്നേഹികളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഊർജിതമായ ശ്രമത്തിലാണ്. 555, 556 നമ്പർ പില്ലറുകൾക്ക് മുകളിലായി ഏഴെട്ട് ദിവസങ്ങളായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൂച്ചയെ രാത്രി പതിനൊന്നിന് ശേഷം മെട്രോ സർവീസ് അവസാനിച്ചാലുടൻ താഴെയിറക്കാനാണ് തീരുമാനം.
മെട്രോ കാമറയിലൂടെ വിവരമറിഞ്ഞ അധികൃതർ മെട്രോ പാളം വഴി പൂച്ചയ്ക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഉയരക്കൂടുതൽ കാരണം പൂച്ചയെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മെട്രോ ഗതാഗതത്തിന് തടസമുണ്ടാകുമെന്നതിനാലും മറ്റ് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാലുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം അപ്പോൾത്തന്നെ നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത്. തുടർന്ന് അനിമൽ റെസ്ക്യൂ കൂട്ടായ്മയുടെയും ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വിഭാഗത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ക്രെയിൻ എത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. ഒരു ജീവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും താഴെ ഇറക്കി രക്ഷിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മണിക്കൂറുകളോളം പില്ലറിന് മുകളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പൂച്ചയെ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിലെ സുഭാഷ്
സമീപത്തെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് സുഭാഷ് എന്ന് പേരിട്ടത്. പ്രശസ്തമായ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സിനിമയിൽ ഗുണാ കേവിൽ കുടുങ്ങിയ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിച്ച സാഹസികതയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ പേര് നൽകിയതെന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ടോമി പറഞ്ഞു. സിനിമയിൽ സുഭാഷ് കുഴിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പൂച്ച മുകളിലാണ് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സുഭാഷേ ഇറങ്ങി വാടാ എന്ന് താഴെനിന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. സിനിമയിലേതുപോലെ തന്നെ ഈ സുഭാഷിനെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും.
തുടരുന്ന ആശങ്കയും പ്രതീക്ഷയും
പൂച്ചയുടെ അവസ്ഥയിൽ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ പൂച്ച വളരെയധികം ക്ഷീണിതനായിരുന്നുവെന്നും ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ വലിയ സങ്കടമുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാരിയും പൂച്ച സ്നേഹിയുമായ ബിൽസി ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. അധികൃതർ എത്താൻ വൈകിയതിൽ അവർ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നിലവിൽ നടക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആശ്വാസമുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. പൂച്ചയെ പിടികൂടാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ആളുകൾ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ പേടിച്ച് പില്ലറിലെ വിടവുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഓടിയൊളിക്കുകയാണ്. താഴെ ഇറങ്ങാൻ എളുപ്പത്തിനായി പില്ലറിൻ്റെ ഒരു വശത്തുകൂടി വലയും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെയും ഇന്നു രാവിലെയുമൊക്കെ പൂച്ചയെ പുറത്ത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ കാണാനില്ലെന്നും ഒരുപക്ഷേ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങുകയാകാമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. പില്ലറിന് മുകളിൽ പൂച്ച ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താനാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം.
നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിറുത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി 11 മണി വരെ മെട്രോ സർവീസ് ഉള്ളതിനാൽ അതിന് ശേഷമായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുക. മെട്രോ ലൈനിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളും ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇത്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഭാഷിനെ ജീവനോടെ തിരികെ ലഭിക്കാനായി പ്രാർഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരും പൂച്ച സ്നേഹികളും.
