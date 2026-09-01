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കൊച്ചി മെട്രോ അടുത്ത കുതിപ്പിലേക്ക്; വിമാനത്താവളത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാംഘട്ട ഡിപിആർ കൈമാറി

പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നിന്നും വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകും

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കൊച്ചി മെട്രോ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 5:36 PM IST

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എറണാകുളം: കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ അടുത്തഘട്ട വികസനത്തിൽ നിർണായക കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL). ആലുവയിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി അങ്കമാലിയിലേക്ക് നീളുന്ന മെട്രോ മൂന്നാം ഘട്ട പാതയുടെ വിശദ പദ്ധതി രേഖ പൂർത്തിയാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിനായി ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറി. കെഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ പദവി ഒഴിയുന്ന വേളയിൽ ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്റയാണ് ഈ നിർണായക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. കൊച്ചിയുടെ പദ്ധതിക്കൊപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആറും സർക്കാരിൻ്റെ സമഗ്ര പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആകെ 17.5 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ എലിവേറ്റഡ് പാതയായാണ് ഈ മൂന്നാം ഘട്ടം വിഭാവനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഹരിയാന ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയായ 'സിസ്ട്ര എം വി എ കൺസൾട്ടിങ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെ' ആയിരുന്നു ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വിവിധതല സർവേകളും ശാസ്ത്രീയമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനങ്ങളും ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാല സ്വപ്‌നം; രണ്ടാം ഘട്ടം ഒരു വർഷത്തിനകം

നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മെട്രോ കണക്‌ടിവിറ്റി വേണമെന്നത് യാത്രാക്കാരുടെയും പ്രവാസികളുടെയും ദീർഘകാല ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച ഡി പി ആറിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കലൂർ മുതൽ ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട മെട്രോ പാതയുടെ നിർമ്മാണം ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാകുമെന്നും കെ എം ആർ എൽ വ്യക്തമാക്കി.

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യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി കൊച്ചി മെട്രോ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തന ലാഭത്തിലാണ് മുന്നേറുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ മെട്രോയിലെ പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മൂന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നിന്നും വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയും. കൂടാതെ തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്കും കാക്കനാട് ഐ ടി പാർക്കുകളിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ എത്താനും സാധിക്കും.

2017 ജൂൺ 17 ന് ആലുവ മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെ സർവീസ് ആരംഭിച്ച കൊച്ചി മെട്രോ നിലവിൽ ആലുവ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെ 25.6 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ 25 എലവേറ്റഡ് സ്റ്റേഷനുകളുമായി വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. മൂന്നാം ഘട്ടം കൂടി എത്തുന്നതോടെ മധ്യകേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ വൻ വിപ്ലവമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

SYSTRA MVA CONSULTING METRO PROJECT
LOKNATH BEHERA KMRL
KOCHI METRO ANGAMALY EXTENSION
KOCHI METRO PHASE 3
KOCHI METRO ANGAMALY EXTENSION

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