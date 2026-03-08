വനിതാ ദിനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്നേഹസമ്മാനവുമായി കൊച്ചി മെട്രോ; വടക്കേകോട്ടയിൽ പാർക്കിങ് സൗജന്യം
രാജ്യാന്തര വനിതാ ദിനത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രത്യേക ആദരം. വടക്കേകോട്ടയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പാർക്കിങ് സൗജന്യവും കളമശേരിയിൽ സമ്മാനങ്ങളും നൽകുന്നു
Published : March 8, 2026 at 9:35 AM IST
എറണാകുളം: രാജ്യാന്തര വനിതാ ദിനത്തിൽ വനിതാ യാത്രക്കാർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL). വനിതാ ദിനമായ മാർച്ച് എട്ടിന് നഗരത്തിലെ വനിതാ യാത്രക്കാർക്കും വാഹന ഉടമകൾക്കും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളുമാണ് മെട്രോ അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വടക്കേകോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂർണമായും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയ മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിങ് (MLCP) കേന്ദ്രത്തിൽ മാർച്ച് എട്ടിന് സ്ത്രീകൾക്ക് പാർക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കും. രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് എട്ട് മണി വരെയാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുക. ഇതിന് പുറമെ, കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കളമശേരി ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വനിതകൾക്കും ഒരു കുപ്പി കുടിവെള്ളവും ചോക്ലേറ്റും സമ്മാനമായി നൽകാനും കൊച്ചി മെട്രോ തീരുമാനിച്ചു.
വടക്കേകോട്ടയിലെ അത്യാധുനിക പാർക്കിങ് സംവിധാനം
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാവുന്ന നഗരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ് സംവിധാനമാണ് വടക്കേകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേത്. മെട്രോ യാത്രക്കാരുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പാർക്കിങ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നഗരത്തിലെ 'ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി' കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒൻപത് നിലകളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമുച്ചയത്തിൽ ഒരേസമയം 100 കാറുകൾ സുരക്ഷിതമായി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ബഹുനില പാർക്കിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ലളിതമാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
വാഹനം പാർക്കിങ്ങിനായുള്ള നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. ബാക്കി മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും സെൻസറുകളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒഴിവുള്ള സ്ഥലം തേടി അലയുന്നതോ തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളിൽ വാഹനം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരുന്നതോ ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവിടെയില്ല. സമയ ലാഭവും മികച്ച യാത്രാനുഭവവുമാണ് ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് .മെട്രോ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇതിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ. ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് വെറും 15 രൂപയും തുടർന്ന് ഓരോ മണിക്കൂറിനും 25 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൻ്റെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയിൽ വാഹനങ്ങളെ കഠിനമായ വെയിലിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. തുറസ്സായ പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പൂർണമായും മറയുള്ള ഘടനയുള്ള ഈ എംഎൽസിപി സംവിധാനം വാഹനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
നിയന്ത്രിത പ്രവേശനം, 24 മണിക്കൂർ സിസിടിവി നിരീക്ഷണം, മനുഷ്യ ഇടപെടൽ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം എന്നിവ വഴി വാഹനങ്ങളുടെ മോഷണം, നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു.
യാത്രക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ വാഹനം പൂർണ സുരക്ഷിതമാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മെട്രോ യാത്ര ആസ്വദിക്കാം. മെട്രോ സർവീസുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.
Also Read: കയറി കയറി "കേര"നാടിൻ്റെ നെറുകയിൽ; പുരുഷാധിപത്യക്കോട്ട തകർത്ത് ഒരു പെൺകരുത്ത്