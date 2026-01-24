ETV Bharat / state

ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട, ഇനി ലാഭത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാം; മൊബൈൽ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടുമായി കൊച്ചി മെട്രോ

ടിക്കറ്റിങ് സംവിധാനം പൂർണമായും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള 10 ശതമാനത്തിനു പുറമേ അധികമായി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി അനുവദിച്ച് മൊത്തം 15 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് മൊബൈൽ ക്യൂആർ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും

കൊച്ചി മെട്രോ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 6:34 PM IST

എറണാകുളം: മൊബൈൽ ക്യൂആർ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 15 ശതമാനം നിരക്ക് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊച്ചി മെട്രോ. റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിലാണ് നിരക്ക് ഇളവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റിനായി ക്യൂ നിൽക്കാതെ യാത്ര സുഗമമാക്കുകയുമാണ് മൊബൈൽ ക്യൂആർ ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് അധിക കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിൽ മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് 10 ശതമാനം ഡിസ്കകൗണ്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു.


ടിക്കറ്റിങ് സംവിധാനം പൂർണമായും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള 10 ശതമാനത്തിനു പുറമേ അധികമായി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി അനുവദിച്ച് മൊത്തം 15 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് മൊബൈൽ ക്യൂആർ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കുള്ള ഈ ഓഫർ 2026 ജനുവരി 26 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ക്യാമറ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ക്യൂആർ സ്കാനിങ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശന ഗേറ്റുകൾ നവീകരിച്ചതോടെ മൊബൈൽ ക്യൂആർ ടിക്കറ്റുകളുടെ സ്കാനിങ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും തടസ്സരഹിതവുമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മൊത്തം ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ 34 ശതമാനം ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ ഇത് വർധിപ്പിക്കുകയാണ് കെഎംആർഎൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

മൊബൈൽ ക്യൂആർ ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും ?

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വാട്ട് സാപ്പ് നമ്പറായ 9188957488 ലേക്ക് ഹായ് എന്ന് സെൻ്റ് ചെയ്യുക. ബുക്ക് ടിക്കറ്റ്, കാൻസൽ, മോർ ഓപ്ഷൻ എന്ന സന്ദേശമാണ് മറുപടിയായി ലഭിക്കുക. ഇതിൽ ബുക്ക് ടിക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ , യാത്രാവിവരങ്ങൾ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ലഭിക്കും.


ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എൻട്രി സ്റ്റേഷൻ, എക്സിറ്റ് സ്റ്റേഷൻ, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക. ശേഷം ഗെറ്റ് ഫെയർ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ ബുക്ക് ടിക്കറ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ, പേ ടിഎം, ക്രഡ് യുപിഐ ഉൾപ്പടെ ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് മാർഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പേ ചെയ്യുക. ഇതോടെ ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് വാട്ട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കും. ഇത് പ്രവേശന ഗേറ്റുകളില മൊബൈൽ ക്യൂആർ ടിക്കറ്റുകളുടെ സ്കാനിങ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്താൽ പ്രവേശന കവാടം തുറക്കപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് പോലും അനായാസം ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമാണിത്.

