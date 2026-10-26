കൊച്ചിയിലെ കാർ അപകടം: പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് മന്ത്രി ചെന്നിത്തല; ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുത്തേക്കും
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന സംഭവം ദാരുണമാണെന്നും പൊലീസിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രതികരണം അപര്യാപ്തമാണെന്നും നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സമർപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായി ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു
Published : October 26, 2026 at 3:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയിൽ ജഡ്ജിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൻ ഓടിച്ചിരുന്ന മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാർ ഇടിച്ച് തട്ടുകടക്കാരൻ 55 കാരനായ ജയ ബാല കൃഷ്ണൻ മരിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ കാർ ഓടിച്ച 17 കാരൻ്റെ പിതാവായ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന സംഭവം ദാരുണമാണെന്നും പൊലീസിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രതികരണം അപര്യാപ്തമാണെന്നും നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സമർപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായി ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
തട്ടുകട നടത്തിയിരുന്ന കട അടച്ചിട്ട് പലചരക്ക് സാധനങ്ങളുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ വാഹനം ഇടിച്ചു. അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ റോഡിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കരളലിയിക്കുന്നതാണ്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.
ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ നടപടി ശരിയായിരുന്നില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറെയും ഡിജിപിയെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. പൊലീസ് ആദ്യം തന്നെ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉചിതമായ വകുപ്പുകൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും കേസ് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഡിജിപിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ക്രമസമാധാന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഡിജിപി, എഡിജിപി എന്നിവർ പിന്നീട് ഇടപെട്ടു. തുടർന്ന് പ്രസക്തമായ കുറ്റം ചേർത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധിക കുറ്റം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാളെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പൊലീസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വാഹനം ജഡ്ജിയുടെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിതാവിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വാഹനം ജഡ്ജിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ, ആവശ്യമെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സഭയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി.
എല്ലാവർക്കും നീതി ഒരുപോലെയാണ്. പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. സർക്കാർ സംഭവത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും ഉചിതമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ 19 വയസ്സുകാരൻ ഓടിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന മിനി കൂപ്പർ കാർ മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരാമർശിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചതും ഗുരുതരമായ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സഭയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.