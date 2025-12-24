ETV Bharat / state

'ഉപകാര സ്‌മരണ...'; വരാപ്പുഴ ആർച്ച്ബിഷപ്പിനെ സന്ദർശിച്ച് കൊച്ചി മേയർ, ദീപ്‌തിയെ തഴഞ്ഞതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പടലപ്പിണക്കം

കൊച്ചി മേയറെ തീരുമനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൽ അതൃപ്‌തി പുകയുന്നതിനിടെയാണ് മേയറുടെ സന്ദർശനം. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ദീപക് ജോയിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

KOCHI MAYOR MINIMOL DEEPTI MARY VARGHESE KOCHI MAYOR MAYOR MINIMOL VISIT BISHOP
Mayor Minimol visit archbishop Dr. Joseph Kalathiparambil (ETV Bharat)
എറണാകുളം: കൊച്ചി മേയറെ തീരുമനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൽ അതൃപ്‌തി പുകയുന്നതിനിടെ നിയുക്ത കൊച്ചി മേയർ വി കെ മിനിമോൾ വരാപ്പുഴ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് ഡോ. ജോസഫ് കളത്തിപറമ്പിലിനെ സന്ദർശിച്ചു. നിയുക്ത ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ദീപക് ജോയിയും അവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മിനി മോളെ മേയറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലത്തീൻ സഭ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

മേയറെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലത്തീൻ സഭാംഗമായ കൗൺസിലറെ പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ലത്തീൻ സഭയുടെ ആവശ്യം. തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായി കേരള റീജിയൻ ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ജൂഡ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം തങ്ങളെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തെരെഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്നും കെആർഎൽസിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

യുഡിഎഫിൻ്റെ 46 കൗൺസിലർമാരിൽ പതിനെട്ട് പേർ സമുദായംഗങ്ങളാണ്. ഇവരിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്നും സഭാ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ്‌തി മേരി വർഗീസിനെ തഴഞ്ഞതിൽ കോൺഗ്രസിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ അതൃപ്‌തിയുണ്ട്. ലത്തീൻ സഭയുടെ സമ്മർദവും കോൺഗ്രസിലെ എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിലപാടുമാണ് ദീപ്‌തിക്ക് വിനയായത്.

കോൺഗ്രസിലെ 42 അംഗ കൗൺസിലർമാരിൽ 22 പേർ എ വിഭാഗക്കാരാണ്. ഇവരുടെ പിന്തുണ ഷൈനി മാത്യുവിനായിരുന്നു. ഐ വിഭാഗത്തിലെ 17 പേരുടെ പിന്തുണ വി.കെ മിനിമോൾക്കുമായിരുന്നു. അതേസമയം കെ.സി വേണുഗോപാൽ വിഭാഗക്കാരിയായ ദീപ്‌തിക്ക് മൂന്നുപേരുടെ പിന്തുണയാണുള്ളത്.

കെ.സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പിന്തുണ ദീപ്‌തിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശനും ഡിസിസി നേതൃത്വവും വി.കെ മിനിമോളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ച് പാലാരിവട്ടം വർഡിൽ നിന്നും വിജയിച്ച വി കെ മിനി മോളെ ആദ്യ രണ്ടര വർഷം മേയറായും അടുത്ത രണ്ടര വർഷം ഷൈനി മാത്യുവിനെയും മേയറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യ ടേമിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി ദീപക് ജോയിയെയും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ കെ വി പി കൃഷ്‌ണകുമാറിനെയുമാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

ദീപ്‌തിയെ മെട്രപൊളിറ്റൻ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സണാക്കി മാറ്റി മേയർ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനള്ള നീക്കവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ തഴഞ്ഞ ഡിസിസി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കെപിസിസിക്ക് ദീപ്‌തി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൈപിസിസി നിര്‍ദേശിച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണ് മേയറെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം.

