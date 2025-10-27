"മെസി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നു, കലൂര് സ്റ്റേഡിയം സ്പോണ്സര്ക്ക് കൈമാറിയതിന് പിന്നില് ദുരൂഹത", ചോദ്യങ്ങളുമായി ഹൈബി ഈഡൻ
സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റിക്ക് (ജിസിഡിഎ) ഹൈബി ഈഡൻ എംപി കത്തു നൽകി. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് എംപിയുടെ കത്ത്.
Published : October 27, 2025 at 1:50 PM IST
എറണാകുളം: കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി. മെസിയുടെയും അര്ജന്റീന ടീമിന്റെയും മത്സരത്തിന്റെ പേരിൽ കലൂര് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്പോണ്സർ നടത്തുന്ന നവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയാണ് എംപി ചോദ്യം ചെയ്തത്.
സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റിക്ക് (ജിസിഡിഎ) ഹൈബി ഈഡൻ എംപി കത്തു നൽകി. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് എംപിയുടെ കത്ത്. അർജൻ്റീനയുടെ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പോൺസർക്ക് സ്റ്റേഡിയം കൈമാറിയതിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക ഡീൽ ഉള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ ആരോപിച്ചു.
നാളെ മറ്റൊരാൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം നൽകി സ്റ്റേഡിയം നവീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടു നൽകുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സ്റ്റേഡിയം നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി നിയമ ലംഘനങ്ങളാണ് ഇതിനകം നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവെങ്കിലും മെസി കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരം കൊച്ചിയിൽ നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സ്റ്റേഡിയ നവീകരത്തിൻ്റെയും പരിപാടികളുടെ ആതിഥേയത്വവും സംബന്ധിച്ച് ജിസിഡിഎ ഏതെങ്കിലും സ്പോൺസർ കമ്പനിയുമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഔപചാരിക കരാറിലോ ധാരണാപത്രത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരാറിൻ്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കണം" എന്ന് എം.പി. ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷന് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജിസിഡിഎയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ എംപി ആരാഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ
നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സമയക്രമങ്ങളും വ്യാപ്തിയും എന്തൊക്കെയാണ്, ഭാവിയിലെ കായിക, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് നവീകരണം ഗുണം ചെയ്യുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.
നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തെ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയത് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടാണോയെന്ന സംശയവും ജിസിഡിഎക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ എം.പി ഉന്നയിച്ചു.
ഫിഫയുടെ അംഗീകാരം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു അടിയന്തര പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടോ? ഡിസംബറിൽ ഐ എസ് എൽ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റേഡിയം തയ്യാറാകുമോ? കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന് നിലവിൽ നടക്കുന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം നടക്കാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്പോൺസർക്ക് നിലവിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവകാശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളും ഹൈബി ഈഡൻ ഉന്നയിച്ചു.
കായിക ചരിത്രത്തിൽ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം
കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം കേരളത്തിൻ്റെ കായിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ 1996 ൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സ്റ്റേഡിയം നിരവധി ദേശീയ, അന്തർദേശീയ പരിപാടികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ കായിക, യുവജന വികസനത്തോടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതീകമായി തുടരുന്നു.
എറണാകുളത്തിന് എക്കാലത്തും അഭിമാനമായ കലൂർ സ്റ്റേഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ജി സി ഡി എ യുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണമെന്നും താൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ മറുപടി നൽകണമെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, മെസി ഉൾപ്പെടുന്ന അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ മത്സരം അടുത്ത മാസം നടക്കാത്തത് സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഫിഫയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണെന്ന് സ്പോൺസർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫിഫ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ അർജൻ്റീന ടീം കേരളത്തിൽ കളിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഫിഫ നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം ഉടൻതന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിലവിൽ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. 25 വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തെ ഫിഫ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ 70 കോടി രൂപയായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പണം മുടക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിന് ജിസിഡിയിൽ നിന്നോ സർക്കാരിൽ നിന്നോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം സ്പോൺസർ എന്ന നിലയിൽ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സ്വയം അതിനാവശ്യമായ പണം മുടക്കുമെന്നും ആൻ്റോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഫിഫയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ 12 കോടിയോളം രൂപ വേണ്ടിവരും. അമ്പതിനായിരം പേർക്ക് ഇരുന്നു കളി കാണാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നത്. കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഫിഫയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്നും ആൻ്റേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
