അത്യാഹിത വിഭാഗം കതിർമണ്ഡപം; അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആവണിക്ക് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ താലി ചാർത്തി ഷാരോൺ

വിവാഹദിനത്തിൽ വാഹനാപക‌ടത്തിൽ പെട്ട് വധു ആവണി ആശുപത്രിയിലായെങ്കിലും മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കാതെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത് ഷാരോൺ

ഷാരോൺ ആവണിക്ക് താലി ചാർത്തുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: ആവണിക്കും ഷാരോണിനും വിപിഎസ് ലേക്‌ഷോർ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ മിന്നുകെട്ട്. അപകടത്തിൻ്റെ വേദനയിലും അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ മാതൃക തീർത്താണ് ഇരുവരും ജീവിത യാത്രയിൽ ഒന്നായത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നെത്തിയ അപകടത്തിൻ്റെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചാണ് ആവണിയുടെ കഴുത്തിൽ ഷാരോൺ താലി ചാർത്തിയത്.

അപകടവും ആശുപത്രിവാസവും

വിവാഹ ദിനത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആവണിക്ക് വിപിഎസ് ലേക്‌ഷോർ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിതവിഭാഗം കതിർമണ്ഡപമായി മാറുകയായിരുന്നു. കൊട്ടും കുരവയുമില്ലെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർഥനകളും ചൊരിഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മംഗളകർമത്തിന് സാക്ഷികളായി. നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ആവണിയുടെ കഴുത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മിന്നു ചാർത്തണമെന്ന ഷാരോണിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബവും ആശുപത്രി അധികൃതരും.

അത്യാഹിത വിഭാഗം കതിർമണ്ഡപമായപ്പോൾ (ETV Bharat)

ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടി മുത്തലശ്ശേരി വീട്ടിൽ എം ജഗദീഷ്- ജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ മകളും ചേർത്തല ബിഷപ്പ് മൂർ സ്കൂൾ അധ്യാപികയുമായ ആവണിയും തുമ്പോളി വളപ്പിൽ വീട്ടിൽ മനുമോൻ- രശ്മി ദമ്പതികളുടെ മകനും ചേർത്തല കെവിഎം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജിയിലെ അസി. പ്രഫസറുമായ വിഎം ഷാരോണും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് തുമ്പോളിയിലായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ വിവാഹാവശ്യത്തിനായി വധുവും കുടുംബാംഗങ്ങളായ അനന്ദു, ജയനമ എന്നിവരും കുമരകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.

നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ വിവാഹം

അപകടത്തെത്തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും നട്ടെല്ലിനേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ആവണിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി 12 മണിയോടെ എറണാകുളം വിപിഎസ് ലേക്‌ഷോർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് വരൻ ഷാരോണും കുടുംബവും ഇവിടെയെത്തി. നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന ഇരുകുടുംബങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. 12.15നും 12.30നും ഇടയിലായിരുന്നു മുഹൂർത്തം.

ആവണിക്ക് താലി ചാർത്തിയ ശേഷം ഷാരോൺ (ETV Bharat)

മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ വിവാഹം

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിനത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ആവണിക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനും മാനുഷിക പരിഗണനയ്ക്കും മൂല്യം നൽകിയാണ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള അവസരം നൽകിയതെന്ന് ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. സുദീഷ് കരുണാകരൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വരന് താലികെട്ടാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി നൽകി. രോഗിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് വിവാഹം നടന്നത്. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരുമെന്നും ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.

