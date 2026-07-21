ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ദമ്പതികളുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം; കുറിപ്പിൽ ജഡ്ജിക്കെതിരെ ആരോപണം
ഹൈക്കോടതി സമുച്ചയത്തിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ട ആംബുലൻസിലാണ് ഇരുവരും ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്
Published : July 21, 2026 at 1:37 PM IST
എറണാകുളം: വ്യാജ പീഡനക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ദമ്പതികളുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായ ബിനു, ഭാര്യ ബിൻസി എന്നിവരാണ് സ്വന്തം ആംബുലൻസിനുള്ളിൽ വച്ച് വിഷം കഴിച്ചത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഇരുവരെയും പൊലീസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. ഹൈക്കോടതി സമുച്ചയത്തിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ട ആംബുലൻസിലാണ് ഇരുവരും ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അവശനിലയിലായ ദമ്പതികളെ കണ്ടയുടൻ നാട്ടുകാരും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസും ചേർന്ന് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീട് ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായതിനെ തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
നിലവിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുവരും ആംബുലൻസിനുള്ളിൽ വച്ച് ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന വീഡിയോയും ഇതിനോടകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾ നേരിടുന്ന അനീതിയെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലെ ആരോപണങ്ങൾ
സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പൊലീസിനും ഒരു ജഡ്ജിക്കുമെതിരെ വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിനുവിൻ്റെ മുൻ സുഹൃത്തായ യുവതി നൽകിയ വ്യാജ പീഡന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലുവ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി തങ്ങളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ ആലുവയിലെ ജഡ്ജിയും ഏതാനും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് തങ്ങളെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ദമ്പതികൾ ആരോപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നിലവിലുള്ള കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 15 പവൻ സ്വർണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പീഡന പരാതിയിൽ ബിനുവിന് നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ സമ്മർദമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രതികരണം
നീതിപീഠത്തിന് തൊട്ടുമുന്നിൽ വച്ച് നടന്ന ഈ സംഭവം നഗരത്തെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒന്നാകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീതി ലഭിക്കില്ലെന്ന കടുത്ത നിരാശയും മാനസികസമ്മർദവുമാണ് ഇത്തരമൊരു കടുംകൈ ചെയ്യാൻ ദമ്പതികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജഡ്ജിയുടെയും പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പേരുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. വ്യാജ പീഡന പരാതിയുടെ നിജസ്ഥിതിയും പൊലീസ് പരിശോധിക്കും.
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കോടതി പരിസരത്ത് വച്ച് തന്നെ ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണോ എന്ന കാര്യവും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ദമ്പതികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയേക്കും. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ബിനുവും ഭാര്യയും എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു നിരാശയിലേക്ക് പോയതെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ. സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ ഹൈക്കോടതി പരിസരത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ 'ദിശ' ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പർ: 104, 1056.
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